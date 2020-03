Hoa hậu Chuyển giới Thuỵ Điển gốc Việt bị công kích 0 Vicky Trần - đại diện Thuỵ Điển gốc Việt tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 - bị nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên fanpage cuộc thi vì cho rằng cô cố tình gây hiểu lầm là đại diện Việt Nam.

Vicky nhận hơn 260 lượt 'phẫn nộ' dưới bức ảnh chân dung trên trang chủ cuộc thi.

Trung bình dưới mỗi bức ảnh có sự xuất hiện của Vicky, cô nhận hàng trăm biểu tượng "phẫn nộ", nhiều bình luận nặng nề và là thí sinh duy nhất vấp phải sự phản đối này.

Lý do anti-fan đưa ra là bởi người đẹp 30 tuổi đang đại diện đất nước Thuỵ Điển tại cuộc thi, song cô nhiều lần nhắc về quê hương Việt Nam thông qua video giới thiệu bản thân, xuất phát đi thi từ sân bay Tân Sơn Nhất, giao lưu bằng tiếng Việt trên sóng trực tiếp... Khán giả lo ngại fan quốc tế nhầm tưởng Việt Nam có đến hai đại diện và ảnh hưởng đến thí sinh chính thức - Bùi Đình Hoài Sa.

Vicky Trần - Hoa hậu Chuyển giới Thụy Điển 2020 Video giới thiệu bản thân gây tranh cãi của Vicky Trần

Chia sẻ với Ngoisao.net, Vicky Trần bày tỏ ban đầu cô rất shock trước tranh cãi từ cộng đồng mạng. "Tôi có những kế hoạch ấp ủ thực hiện cho cộng đồng LGBT Việt Nam nhưng lại bị chính họ công kích. Thật sự tổn thương, nhất là khi tôi đang chinh chiến quốc tế. May mắn, bạn bè và người thân động viên, an ủi nên hiện tôi ổn hơn để tập trung cho chặng đường cuối".

Nói về lý do sử dụng hình ảnh Việt Nam quá nhiều trong video giới thiệu, Vicky cho biết yêu cầu của cuộc thi là "True self" (tạm dịch: Là chính bạn!). Do đó, cô muốn thể hiện đúng câu chuyện của mình và giới thiệu được phần nào quê hương Việt Nam. Người đẹp trải lòng: "Ban tổ chức cảm thấy quý mến khi tôi biết tự hào về bản thân, không ngần ngại nhắc đến nguồn gốc. Điều đó đáng trân trọng, chứ không hề đáng trách". Tuy nhiều, nhiều khán giả cố tình không hiểu sự việc nên nói không hay, làm ảnh hưởng hình ảnh của cô trong thời gian diễn ra cuộc thi. "Có thể họ muốn bảo vệ Hoài Sa khi thấy tôi là đối thủ mạnh, muốn tìm cách hạ bệ", Vicky hoài nghi.

Việc fan Việt "tấn công" Vicky trên fanpage khiến phía ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế bắt đầu chú ý và phải gặp gỡ riêng Vicky. Song Vicky Trần vẫn bảo vệ khán giả nước nhà, thay vì chia sẻ những điều không hay. Đồng thời, cả Vicky lẫn Hoài Sa đều chủ động nói chuyện, livestream để khuyên fan của họ. Hoài Sa cho biết mối quan hệ giữa cả hai đều tốt đẹp. Cô quý Vicky vì đó là một người chị tốt bụng và hiền lành. "Tôi mong khán giả hãy ủng hộ để cả hai có tâm lý thoải mái, tập trung thi cử. Được đến với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế là một hành trình dài, tốn kém công sức và tiền bạc, không ai muốn đối diện hiểu lầm như vậy", Hoài Sa nói.

Hoài Sa (trái) và Vicky Trần lên tiếng giải quyết tranh cãi không đáng có.

Vicky Trần sinh ra tại Việt Nam trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, cô nhận thấy bản thân hoàn toàn khác biệt so với các bạn trai đồng trang lứa nhưng phải cố gắng sống trong vỏ bọc cô đơn, khác biệt. Mọi thứ dần thay đổi khi cô có cơ hội sang Thụy Điển sinh sống, làm việc để hoàn thiện việc chuyển giới. Trở về Việt Nam năm 2018, Vicky Trần theo học tại trung tâm đào tạo người mẫu của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và được chú ý khi casting cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam.

Đến với cuộc thi, Vicky muốn mang đến câu chuyện của chính mình, từ một cậu bé nghèo bị kỳ thị giới tính trở thành một cô gái bản lĩnh, không ngừng nỗ lực để được công nhận và sống hạnh phúc. Người đẹp nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đàn chị Lâm Khánh Chi và Võ Hoàng Yến. Cô cao 1,72 m, số đo 87-60-92.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 diễn ra vào tối 7/3 tại Pattaya, Thái Lan.

