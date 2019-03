Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 tham dự họp báo tại Hà Nội 0 Yoshi Rinrada sẽ góp mặt trong buổi công bố cuộc thi dành cho các quý cô trong ngành làm đẹp 'Queen of the Spa 2019'.

Buổi họp báo công bố cuộc thi nhan sắc "Queen of the Spa 2019" sẽ diễn ra vào 10h, ngày 2/4, tại Pullman Hotel, Hà Nội. Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan - Yoshi Rinrada Thurapan tham dự sự kiện với vai trò khách mời danh dự.

Yoshi Rinrada được mệnh danh là "thiên thần chuyển giới" tại Thái Lan.

Buổi họp báo còn có sự góp mặt của những người nổi tiếng, nhiều chuyên gia, cố vấn cấp cao của các cuộc thi hoa hậu. Đó là Mr Prasert Joemjutithum - người cố vấn cho nhiều cuộc thi hoa hậu trên thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm như Hoa hậu Hoàn vũ, Thế giới, Quốc tế, Chuyến giới, Siêu mẫu châu Á...

Nghệ sĩ guitar nổi tiếng Johannes Moller, từng tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật Hoàng Gia Anh, giảng viên của Đại học Amsterdam. Anh đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng âm nhạc uy tín trên thế giới. Ms Thy Sovantha sở hữu nhan sắc nổi trội và là chính trị gia trẻ tuổi nhất tại Campuchia khi mới bước sang tuổi 24. Cô sở hữu nhiều công ty lớn và một trường đại học tại thủ đô Phnompenh. Hay Mr Chiratthawat Siributra - MC, TV Host nhiều chương trình truyền hình thực tế và các show diễn nổi tiếng tại Thái Lan.

Đương kim Nữ hoàng Queen of The Spa 2018 - Phạm Huyền Trang.

Bên cạnh những khách mời quốc tế, buổi họp báo còn có sự xuất hiện của các thành viên ban giám khảo Việt Nam như: Phạm Huyền Trang - Đương kim Nữ hoàng Queen of The Spa 2018 - Giám đốc San Spa; Bùi Thanh Hương - Nữ hoàng Hoa hồng - Chủ tịch Happy Women Leader Network, Chủ tịch Thương hiệu Hương Queen... và 100 doanh nhân, người đẹp, chuyên gia danh tiếng ngành làm đẹp của Việt Nam.

Buổi họp báo sẽ diễn ra vào 10h, thứ Ba, ngày 2/4, tại Pullman Hotel, 40 Cát Linh, Hà Nội, với sự góp mặt của các người đẹp, chuyên gia nổi tiếng trong ngành làm đẹp...

Sau thành công mùa một, bước sang mùa hai, "Queen of the spa 2019" tiếp tục được tổ chức dành cho các quý cô trong ngành làm đẹp với quy mô quốc tế. Cuộc thi năm nay do Magic Life - Thương hiệu đại diện của Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và hãng mỹ phẩm Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổ chức First International - đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế phối hợp tổ chức.

Người đẹp giành danh hiệu cao nhất sẽ nhận vương miện Nữ hoàng trị giá 50.000 USD do Hoàng Gia Pearl chế tác (đơn vị tài trợ cho vương miện Hoa hậu Việt Nam). Bên cạnh ngôi vị cao nhất, giải á hoàng 1, 2 và 3, giải thưởng phụ đặc biệt cũng được trao tặng cho các thí sinh xuất sắc.

