Hồ Ngọc Hà cùng dàn sao tri ân lực lượng chống Covid-19 0 Hồ Ngọc Hà cùng các nghệ sĩ hát 'Thanh you - Những chiến binh thầm lặng' để cảm ơn sự cống hiến của y bác sĩ, công an, bộ đội, người tình nguyện... tham gia chống dịch.

MV 'Thank You' - Hồ Ngọc Hà MV 'Những chiến binh thầm lặng'

Ca khúc Thank You - Những chiến binh thầm lặng do Phạm Việt Hoàng sáng tác, Nguyễn Hoàng Duy sản xuất âm nhạc với sự thể hiện của Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh - Đông Nhi - Ngô Kiến Huy - Bảo Anh - Bùi Anh Tuấn. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đi cùng nhiều thước phim về cuộc chiến chống dịch bệnh. Êkíp mong muốn bày tỏ sự biết ơn đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội, dân quân và lãnh đạo các ban ngành đã miệt mài làm việc, cống hiến, chiến đấu suốt thời gian qua.

Dự án còn có sự lan tỏa và sức ảnh hưởng lớn với hơn 70 văn nghệ sĩ cùng xuất hiện, gửi những lời cảm ơn, ủng hộ và chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tham gia dự án.

Là dự án phối hợp cùng Bộ Y tế, Thank you - Những chiến binh thầm lặng kêu gọi người dân nâng cao "Ý thức ở nhà". Dự án được giới thiệu trên nhiều nền tảng mới được giới trẻ yêu thích để lan tỏa rộng rãi.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng ra mắt MV tuyên truyền phòng chống đại dịch. Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh hát Bạn khỏe không?, Hoàng Bách sáng tác Cô Vy lang thang, Lê Thiện Hiếu thể hiện Tiễn Covid... Ngoài ra, nhiều ngôi sao biến tấu hit cũ hoặc viết bài hát mới để tuyên truyền phòng chống Covid-19. Mở màn trào lưu này là Ghen Cô Vy do nhạc sĩ Khắc Hưng viết lời trên nền nhạc của bài Ghen của Min - Erik. Dựa theo Ghen Cô Vy, vũ công Quang Đăng sáng tạo ra điệu nhảy rửa tay được công chúng trong nước và quốc tế yêu thích.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, hiện có hơn 1,9 triệu người nhiễm toàn cầu, hơn 119.000 người chết. Ở Việt Nam, đến 14/4 ghi nhận 265 ca nhiễm nCoV, chưa có trường hợp tử vong.

