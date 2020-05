Hồ Ngọc Hà chăm hoạt động trong ba tháng đầu thai kỳ

Ngoài quyên góp, Hồ Ngọc Hà cùng các nghệ sĩ hát Thank you - Những chiến binh thầm lặng để cảm ơn sự cống hiến của y bác sĩ, công an, bộ đội, người tình nguyện... tham gia chống dịch. Đây là dự án nghệ thuật duy nhất của cô suốt thời gian qua.