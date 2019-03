Hết thời, Can Lộ Lộ phải đi hát tại quán karaoke

Can Lộ Lộ sinh ngày 1/11/1985 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô từng theo học tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh và giành được nhiều danh hiệu cấp trường. Năm 2007, mỹ nhân tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Sở vị hôn nhân và bắt đầu bước chân vào làng giải trí. Từ năm 2008 đến năm 2011, Can Lộ Lộ cũng góp mặt trong một vài bộ phim nhưng vì chỉ đóng những vai diễn nhỏ nên cô không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

"Đệ nhất mỹ nhân cởi" Can Lộ Lộ.

Năm 2011, Can Lộ Lộ "nổi như cồn" sau khi mẹ của người đẹp đăng video "kén rể" lên mạng. Vì "lo lắng cô con gái 26 tuổi sẽ chết già vì chưa có một mảnh tình vắt vai" nên bà Lôi Bỉnh Hiệp tung đoạn video quay cảnh Can Lộ Lộ đang tắm lên Weibo. Chỉ sau một đêm, số lượng theo dõi tài khoản Weibo của người đẹp tăng một cách chóng mặt. Nhận thấy chiêu trò này có thể thu hút sự chú ý từ khán giả, mẹ con Lộ Lộ tiếp tục thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm, nhức mắt. Bà Lôi Bỉnh Hiệp còn lôi thêm con gái út của mình là Can Mao Mao vào những trò khoe thân lố bịch.

Tranh thủ đà nổi tiếng, Can Lộ Lộ nhận lời tham dự các sự kiện với mức giá ngất ngưởng không thua kém sao hạng A. Chỉ cần xuất hiện với những bộ cánh thiếu vải, hở hang, người đẹp liền bỏ túi số tiền lên tới 100.000 NDT. Không chỉ dừng lại ở những trang phục lố lăng, mẹ con Can Lộ Lộ từng gây phẫn nộ khi dùng vải voan thư pháp - một trong những văn hóa truyền thống của Trung Quốc - làm trò. Mỹ nhân họ Can và mẹ còn thường xuyên sờ soạng nhau, gọi đó là "khám" khi tham gia các sự kiện.

Đặng Kiến Quốc và Can Lộ Lộ.

Chuyện hẹn hò giữa mỹ nhân và đạo diễn "lăng nhăng" Đặng Kiến Quốc cũng là một trong những chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo chí. Hai người quen biết nhau vào năm 2011, sau khi tên tuổi Can Lộ Lộ được mọi người biết đến. Thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên công khai xuất hiện tại các sự kiện cùng nhau. Ông Đặng tự xưng là "cha nuôi" của người đẹp và dành nhiều thời gian hộ tống Can Lộ Lộ đi chụp hình, mua sắm. Theo nhiều nguồn tin, Đặng Kiến Quốc còn từng giúp "đệ nhất mỹ nhân cởi" có cơ hội xuất hiện trong một vài bộ phim nhưng không lâu sau đó, cô bị cấm lên sóng trên truyền hình và báo chí.

Sau khi bị buộc phải rút lui khỏi làng giải trí, Can Lộ Lộ không còn đăng tải nhiều tấm hình gợi cảm lên trang cá nhân như trước mà chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường. Cô cũng không còn xuất hiện tại các sự kiện. Năm 2015, mỹ nhân khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt nhọn hoắt khác lạ. Can Lộ Lộ được cho là đã đụng chạm dao kéo để có được khuôn mặt v-line nhỏ nhắn. Năm 2016, người đẹp cũng khiến nhiều khán giả hoang mang khi đăng tải hình ảnh trong trang phục cổ trang thướt tha và tiết lộ cô sắp tham gia một dự án điện ảnh. Tuy nhiên, khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của người đẹp chứ cô không hề góp mặt trong tác phẩm nào.

Hết thời, Can Lộ Lộ phải đi hát tại các quán karaoke.

Không còn kiếm được nhiều tiền như trước kia, cuộc sống Can Lộ Lộ có phần khó khăn hơn nhưng cô dần được khán giả tiếp nhận vì không còn ăn mặc hở hang như trước. Người đẹp vài lần được khán giả bắt gặp giản dị, thân thiện đi mua thức ăn ở chợ. Những năm gần đây, Can Lộ Lộ phải kiếm thêm thu nhập bằng việc hát góp vui tại các quán karaoke. Ngoài ra, cô cũng nhận lời làm ca sĩ hát tại các hội chợ ở tỉnh lẻ với cát-xê ít ỏi. Người đẹp còn đồng ý quảng cáo những sản phẩm làm đẹp bình dân trên trang Weibo cá nhân để kiếm tiền. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn độc thân và chung sống cùng cha mẹ. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Thanh Long Môn.

Thanh Huyền

Ảnh: QQ