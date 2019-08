Hàng xóm tiết lộ vợ chồng Goo Hye Sun không hạnh phúc 0 Những người ở gần nhà Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun cho biết cặp đôi tuy mới cưới vài năm nay nhưng gần như không bao giờ ra ngoài cùng nhau.

Phóng viên chương trình Entertainment Weekly gần đây tìm tới ngôi nhà nơi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun từng sống ở Yongin, Seoul để tìm hiểu về đời sống của hai vợ chồng trước khi họ ly thân như hiện tại. Một chủ shop kể: "Cô ấy đến cửa hàng tôi thường xuyên, mặt lúc nào cũng buồn rầu rĩ, trông không có chút vui vẻ, hạnh phúc nào. Lúc đó tôi đã nghĩ: Làm nghệ sĩ thật khổ biết bao. Lúc nào đến cô ấy cũng đeo khẩu trang kín mít. Vợ chồng họ không khi nào cùng đi mua đồ với nhau mà tách biệt, mỗi người làm một việc không liên quan tới nửa kia".

Goo Hye Sun và chồng chưa đi đến hồi kết về vụ ly dị.

Người bán hàng cũng cho biết, Ahn Jae Hyun thường ra cửa tiệm của ông để mua bia: "Anh ấy tới mua bia như mọi người khách khác. Khi những người hàng xóm lớn tuổi rủ Ahn Jae Hyun uống bia cùng, anh ấy luôn sẵn lòng. Chỉ có Ahn Jae Hyun hay trò chuyện với mọi người, còn Goo Hye Sun thì không bao giờ". Cặp đôi được cho là sống rất kín tiếng, thường chỉ cùng nhau xuất hiện với bầy chó cưng, nhưng ngay sau đó sẽ lên xe rời đi nhanh chóng.

Hiện tại, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đang trong thời gian ly thân. Trong khi Goo Hye Sun bày tỏ quyết tâm không muốn ly dị, chồng cô đã lên tiếng thể hiện sự kiên quyết cắt đứt hôn nhân, với lý do không thể tiếp tục cứu vãn mối quan hệ thêm nữa. Quyết định của Ahn Jae Hyun vấp phải sự đả kích rất lớn của một bộ phận cộng đồng mạng, nhiều người còn gọi anh là "chuyên gia thẩm định ngực", sau vụ Goo Hye Sun công khai lý do chồng muốn bỏ cô vì "ngực kém sexy". Thêm vào đó, nhiều nhãn hàng như Merbliss, Giordano cũng đã hủy hợp đồng quảng cáo với tài tử, ngay sau khi scandal nổ ra. Đơn vị sản xuất bộ phim Love with Flaws mà Ahn Jae Hyun tham gia cũng nhận được nhiều yêu cầu phải hủy bỏ vai của anh, nếu không phim sẽ bị tẩy chay.

Nguyễn Hương (Theo News)