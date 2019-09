Ham So Won quản chồng như quản con 0 Cách cư xử của diễn viên Ham So Won với chồng trẻ Jin Hua khiến cô vấp phải nhiều nhận xét tiêu cực.

Ham So Won và ông xã gần đây tiếp tục thành tâm điểm chú ý, sau khi tham gia tập mới nhất của show truyền hình thực tế Flavor Of Wife. Trong buổi trò chuyện với các MC, diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ tiết lộ rằng cô quản lý hết tiền của chồng trẻ Jin Hua và chỉ phát cho anh một khoản rất nhỏ để chi tiêu vặt. Cô cũng nói rằng từ trước tới giờ Jin Hua không đứng tên bất cứ tài khoản nào, bởi cô giữ thu nhập của anh.

Trước đó, Jin Hua mở một tài khoản ngân hàng bí mật, và sau khi phát hiện ra, Ham So Won rất bực dọc, hai vợ chồng đã cãi nhau. Lý do xuất phát từ việc Jin Hua lén cho bạn vay một khoản tiền lớn, khiến vợ lo lắng.

Cặp vợ chồng chênh nhau 18 tuổi gây nhiều ồn ào trong dư luận.

Những tiết lộ của Ham So Won khiến cô bị chỉ trích rất nhiều. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên coi chồng trẻ như con mình chứ không phải là chồng nữa.

Tuy nhiên, một số người lý giải rằng đây là điều bình thường trong hôn nhân, nhất là khi một trong hai phía quản lý tài chính kém.

Ham So Won xuất hiện trên show truyền hình.

Trong show truyền hình, Ham So Won cũng gây bất bình khi công khai so sánh chồng với người yêu cũ, cô nói Jin Hua không phải đại gia, trong khi người cũ của cô rất nhiều tiền. Những lời thật thà của Ham So Won làm nhiều người khó chịu và cho rằng nữ diễn viên không hề quan tâm tới cảm xúc của chồng.

Đây không phải lần đầu tiên Ham So Won bị chỉ trích vì cách hành xử với ông xã kém 18 tuổi. Cách đây ít lâu, cô bị đánh giá vì quát chồng ầm ầm trên sóng truyền hình, thậm chí còn mắng mỏ, giận dữ với mẹ chồng bởi bà cho con ăn bằng cách mớm.

Ham So Won không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ về hôn nhân.

Cũng trong chương trình, Ham So Won chia sẻ rằng mỗi lần đến Trung Quốc quê chồng, cô đều tới các hộp đêm chơi. Với vốn tiếng Trung hạn chế, cô không hiểu nhiều những lời người khác nói, dù vậy cô từng nghe thấy họ khen mình đẹp. Nữ diễn viên còn tiết lộ có người đàn ông gửi tin nhắn cho cô, khi về nhà cô phải dùng từ điển tra để hiểu anh ta nói gì. Dần dà, vốn tiếng Trung của cô khá lên đáng kể.

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên và từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua kém mình 18 tuổi vào đầu năm 2018. Ngay sau đám cưới, cô có thai. Từ khi kết hôn đến giờ, gia đình cô là gương mặt chính của show truyền hình thực tế Flavor of Wife.

Nguyễn Hương (Theo News)