Ham So Won bị chê keo kiệt với nhà chồng 0 Xuất hiện trong chương trình "Flavor of Wife" tập mới, diễn viên Hàn Ham So Won bị đánh giá là ứng xử kém với gia đình nhà chồng Trung Quốc.

Trong tập mới nhất của show Flavor of Wife, mẹ chồng Ham So Won nói qua điện thoại với chồng mình rằng: "Ông nghĩ sao về việc mua cho con trai chúng ta một căn nhà tại Hàn Quốc?. Tôi cũng ở Hàn Quốc khá lâu rồi". Bố chồng Ham So Won "duyệt" đề nghị này của vợ, khiến con dâu vui mừng và cảm ơn rối rít. Mẹ chồng, con trai và con dâu sau đó đi xem nhà. Họ tới một căn hộ ở thành phố Anyang, cách Seoul tầm 25 km về phía nam. Giá căn hộ khoảng 1 tỷ won (808.000 USD). Mẹ chồng Ham So Won khá ưng nơi này, đề nghị ký hợp đồng, trong sự vui mừng của con dâu.

Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong "Flavor of Wife" luôn được quan tâm.

Người xem có nhiều bình luận, bàn tán quanh tập phim này. Nhiều người chê bai sự keo kiệt của Ham So Won và sự dựa dẫm tài chính vào nhà chồng, trong khi thiếu quan tâm thực sự tới mẹ chồng. Một số người cho rằng Ham So Won lấy được người chồng trẻ yêu thương vợ, gia đình chồng lại tâm lý và có điều kiện nên mới có thể tậu nhà cho con như vậy. Tuy nhiên, cô lại ứng xử kém, nhiều lần càu nhàu tiền bạc với mẹ chồng.

Đây không phải lần đầu Ham So Won bị chỉ trích xung quanh quan hệ với nhà chồng. Cô từng bị chê ứng xử kém, thiếu lễ độ với mẹ chồng - một phụ nữ nhiệt tình, chịu khó và hết lòng vì con cháu. Cô từng gây tranh cãi khi hục hặc với chồng trước mặt mẹ chồng, khiến bà nổi cáu và đòi về Trung Quốc. Trong nhiều tập, bất hòa được đẩy lên căng thẳng, khiến người ở giữa là chồng Ham So Won cảm thấy rất bất lực. Dù vậy, cho đến hiện tại, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu vẫn ổn thỏa, họ còn cùng nhau đi tập, đi kiểm tra sức khỏe, đi mua sắm.

Ham So Won bị chê keo kiệt với nhà chồng Ham So Won và nhà chồng đi mua nhà.

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên, từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua (người Trung Quốc) kém mình 18 tuổi vào đầu năm 2018, sau vài năm tìm hiểu. Ngay sau đám cưới, cô có thai. Con gái đầu lòng của họ chào đời đầu 2019, và ngay lập tức góp mặt cùng bố mẹ trong show truyền hình thực tế.

Vợ chồng Ham So Won và mẹ chồng chụp hình quảng cáo show.

Nguyễn Hương (Theo News)