Hai diễn viên trẻ thế vai Diễm My, Jun Phạm trong 'Phượng khấu'

Nhân vật An Duyên xuất hiện ở cuối tập 5 của Phượng khấu, phát sóng hôm 2/4. Cô là một tiểu thư khuê các chốn kinh thành, được mai mối với ông hoàng Hồng Nhậm. Vốn do Diễm My 9x đảm nhận, nhân vật này về sau được giao cho nữ diễn viên Ngọc Xuyên. Khi những bức ảnh tạo hình của tuyến vai An Duyên được công bố cuối năm 2019, Ngọc Xuyên nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi vẻ đẹp đài các, dịu dàng, phù hợp với phim cổ trang. Nữ diễn viên chia sẻ với Ngoisao.net, cộng đồng đón nhận vai diễn của cô tốt hơn so với cô tưởng tượng. Điều đó khiến cô xúc động và vui mừng trong lần đầu đóng phim truyền hình.