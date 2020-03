Hai danh ca Mỹ qua đời cùng ngày vì nCoV 0 Ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, rocker Alan Merrill cùng mất vào chủ nhật trong khi nghệ sĩ - nhạc sĩ đoạt giải Grammy John Prine đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Danh ca Joe Diffie qua đời hôm 29/3 ở tuổi 61. Hai ngày trước đó, Joe vẫn cập nhật tình hình trên Instagram, chia sẻ rằng ông đang điều trị tại bệnh viện vì Covid-19. "Tôi đang được các chuyên gia y tế chăm sóc. Tôi và gia đình mong công chúng tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian này. Chúng tôi muốn khuyến cáo công chúng và người hâm mộ hãy cảnh giác, cẩn trọng trong đại dịch này", nam ca sĩ viết.

Ca sĩ Joe Diffie.

Joe Diffie là ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng thập niên 1990. Ông từng đoạt giải Grammy năm 1998 ở hạng mục Sự kết hợp nhạc đồng quê hay nhất với ca khúc Same Old Train. Những bản hit khác của ông gồm Home, If The Devil Danced (In Empty Pockets), New Way (To Light Up An Old Flame)... Joe cũng viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ như Tim McGraw, Conway Twitty và Jo Dee Messina. Cái chết đột ngột của nghệ sĩ tài năng khiến các đồng nghiệp và người hâm mộ nhạc đồng quê không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Ngày 29/3, ngôi sao nhạc rock Alan Merrill cũng từ biệt cõi đời vì biến chứng nCoV, hưởng thọ 69 tuổi. Con gái Laura của Alan đăng tải tin buồn trên Facebook: "Virus corona đã cướp đi mạng sống của bố tôi vào sáng nay. Tôi chỉ có hai phút để nói lời tạm biệt bố trước khi phải rời bệnh viện. Lúc tôi đi, trông bố rất bình yên và ông vẫn giữ niềm hy vọng sẽ không phải xuất hiện trên bản tin của CNN/Fox. Tôi đã đi bộ qua 50 dãy nhà trong khi trong tim vẫn thắp lên hy vọng. Thành phố mà tôi thân thuộc bao năm giờ quá trống trải. Tôi cảm thấy cô độc trên đường phố như thể mình là người duy nhất ở đây. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, tôi nhận được tin bố đã qua đời".

Rocker Alan Merrill.

Alan Merrill trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở New York - nơi hiện là tâm dịch Covid-19 với hơn 50.000 người nhiễm và gần 1.000 người tử vong.

Sinh ra tại Bronx, thành phố New York, Alan Merrill là thành viên của ban nhạc rock The Arrows cùng tay trống Paul Varley và tay guitar Jake Hooker. Ông từng viết ca khúc nổi tiếng I Love Rock ‘n’ Roll phát hành năm 1975.

Alan Merrill (bên trái) cùng hai thành viên ban nhạc The Arrows.

Sự ra đi của hai danh ca người Mỹ cùng các diễn viên, biên tập viên truyền hình và hàng trăm người dân vì Covid-19 đã khiến chủ nhật 29/3 trở thành một ngày tang tóc. Đến cuối ngày, công chúng lại nhận thêm tin buồn về tình trạng nghiêm trọng của danh ca John Prine. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ 73 tuổi gặp biến chứng nặng sau khi nhiễm nCoV vào giữa tuần trước.

Danh ca John Prine.

Bà Fiona Prine - vợ và cũng là người quản lý - chia sẻ tình trạng của John Prine hôm 29/3: "Sau khi đột nhiên có những triệu chứng của Covid-19, John đã nhập viện hôm thứ năm (26/3). Anh ấy được đặt nội khí quản vào tối thứ bảy và tiếp tục được chăm sóc, nhưng tình hình rất nghiêm trọng. Thật khó khăn khi phải thông báo tin này. Nhưng rất nhiều bạn đã yêu mến và ủng hộ John trong những năm qua, chúng tôi muốn cho bạn biết và mong nhận được nhiều hơn nữa tình yêu, sự ủng hộ của các bạn. Hãy biết rằng chúng tôi luôn yêu bạn và John cũng vậy".

John Prine sinh năm 1946 tại Mỹ, nổi tiếng với phong cách hài hước sâu sắc trong các sáng tác nhạc đồng quê. Trong suốt sự nghiệp hơn 50 năm, ông từng giành hai giải Grammy trong 12 lần được đề cử. John từng chiến thắng căn bệnh ung thư tế bào vẩy vào năm 1998.

Hoài Vũ