Hai con Choi Jin Sil tranh chấp tài sản với ông nội

Tờ Chosun đưa tin, bà Jeong Ok Suk, mẹ đẻ của Choi Jin Sil gần đây thay mặt hai cháu ngoại của mình (Hwan Hee và Jun Hee) tiếp tục kiện ông Jo Joo Hyung ra tòa. Ông Jo là ông nội của hai con Choi Jin Sil. Trong đơn kiện ông Jo, bà Jeong cho rằng bị đơn đã sử dụng bất hợp pháp tòa nhà thuộc sở hữu của hai cháu mình, theo luật thừa kế. Ông Jo được cho là đang chây ì ở lại tòa nhà, dù nó không thuộc sở hữu hợp pháp của ông. Tháng 7 năm ngoái, bà Jeong lần đầu đâm đơn kiện ông Jo để đòi công bằng cho hai cháu.

Hai con của Choi Jin Sil.

Bất động sản trong diện tranh chấp là một tòa nhà 3 tầng thuộc thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Tầng 1 được cho thuê để kinh doanh. Giá trị của tòa nhà khoảng 22 tỷ won (1,8 triệu USD). Tòa nhà ban đầu thuộc sở hữu của Jo Sung Min, chồng cũ Choi Jin Sil. Khi còn sống, cầu thủ sống tại đây cùng bố mẹ. Sau khi anh chết, tài sản về mặt pháp lý được thừa kế cho hai con của anh. Tuy nhiên, bố đẻ của Jo Sung Min lại tiếp tục sống ở đó và cho thuê một phần tòa nhà. Tiền cho thuê ông bỏ túi, trong khi thuế là do hai con của Choi Jin Sil đóng. Bất bình, bà Jeong Ok Suk yêu cầu bán bất động sản này, với lý do muốn bù đắp vào chi phí sinh hoạt, phí học tập của hai đứa trẻ.

Ngôi nhà nơi xảy ra tranh chấp.

Tháng 1 năm nay, tòa án Trung tâm Seoul phán quyết rằng ông Jo phải trả cho hai cháu nội căn nhà, và phải rời khỏi đó. Tuy nhiên ông Jo được quyền ở lại đến khi bán được tòa nhà. Ngay sau khi việc mua bán bất động sản được thực hiện, ông bà Jo sẽ phải trả phí bồi thường thời gian cư trú đã được xác định là 250 triệu won (khoảng 200.000 USD).

Diễn viên Choi Jin Sil.

Choi Jin Sil ra mắt trong showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bưc thư, Mẹ ma... Em trai cô cũng góp mặt trong showbiz.

Năm 2000, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min và sinh hai con. Cuộc sống của cặp đôi được cho là không hạnh phúc. Jo Sung Min bị cáo buộc vũ phu, nhiều lần đánh vợ thâm mặt mày. Choi Jin Sil sau đó ly dị, làm mẹ đơn thân. Năm 2008, cô tự tử. Hai năm sau đó, em trai cô treo cổ chết. 5 năm sau ngày Choi mất, chồng cô cũng treo cổ tự sát. Hai con Choi Jin Sil do bà nuôi dưỡng, hiện đều thoát ly đi học. Con trai lớn của Choi giờ đã 19 tuổi, trong khi con gái 17 tuổi. Cô bé từng gây ồn ào trên mạng xã hội vì bệnh tật, kiện cáo bà ngoại, yêu đương sớm...

Nguyễn Hương (Theo Chosun)