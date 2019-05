Hải Băng sinh con thứ ba cho Thành Đạt

Người thân của Hải Băng tiết lộ với Ngoisao.net giọng ca Viên đá nhỏ nhập viện sáng 25/5 và vượt cạn thành công bằng phương pháp sinh mổ. Con trai cô chào đời vào khoảng 10h sáng tại một bệnh viện quốc tế ở quận 2. Con thứ ba của Hải Băng được đặt tên khai sinh là Nguyễn Minh Đức, tên ở nhà là Kio.

"Ban đầu các bác sĩ đánh giá ca mổ bắt con của Hải Băng là phức tạp vì cô ấy đã mổ lấy thai hai lần, lần này mang thai cũng quá cận với lần sinh trước. Hải Băng được chuyển lên phòng mổ đặc biệt có các thiết bị y tế hiện đại nhất. May mắn là sau khoảng 30 phút, ca mổ đã thành công, suôn sẻ hơn cả mong đợi", người nhà Hải Băng chia sẻ.

Thành Đạt vào phòng mổ động viên tinh thần vợ, sáng 25/5.

Diễn viên Thành Đạt - chồng Hải Băng túc trực bên vợ suốt quá trình sinh nở. Anh vào phòng mổ động viên tinh thần cô và rưng rưng xúc động khi con trai chào đời khỏe mạnh, vợ vẫn bình an. Thành Đạt bồi hồi nhớ lại: "Ngày biết tin Băng mang thai lần ba, vợ chồng tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cả nhà lo lắng vô cùng vì tham khảo ý kiến của 7 bác sĩ phụ sản thì đến 5 người khuyên nên bỏ thai để bảo đảm an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng tôi giằng xé giữa quyết định giữ con hay bỏ... Cuối cùng chúng tôi quyết định giữ bé lại dù biết điều này vô cùng nguy hiểm cho Băng. Có lẽ bản năng của người làm mẹ không cho phép vợ tôi đồng ý để bất cứ ai cướp đi sự sống của con mình. Sự hy sinh to lớn của cô ấy đã được đền đáp ngọt ngào bằng ca sinh mổ thành công, mẹ tròn con vuông".

Nam diễn viên chia sẻ, anh rất hạnh phúc và thầm biết ơn vợ đã chịu nhiều cực khổ để sinh cho mình 3 thiên thần nhỏ. Anh mong bà xã và con trai mới sinh sớm được xuất viện về nhà để anh có cơ hội mang tiếng cười và niềm hạnh phúc bù đắp cho vợ. "Cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này. Cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cả gia đình mình", Thành Đạt lâng lâng trong niềm vui lần thứ tư làm bố.

Gia đình Hải Băng - Thành Đạt hiện có 4 nhóc tỳ. Trong đó bé Kid (áo hồng) là con riêng của Thành Đạt và vợ cũ.

Trước bé Kio, Hải Băng từng sinh hai con cho Thành Đạt. Bé gái đầu tên Kem hiện 2 tuổi, bé thứ hai là con trai tên Koi được 9 tháng tuổi. Hải Băng mang thai con thứ ba khi bé Koi mới hơn 2 tháng tuổi. Cô từng bị bác sĩ cảnh báo về nguy cơ vỡ tử cung khi mang thai lần ba quá sớm. Từ khi làm mẹ, Hải Băng gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc các con và kinh doanh qua mạng. Cô có mối quan hệ tốt với bé Kid - con riêng của Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc.