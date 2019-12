Hà Trần về nước hát cùng Hà Hồ

Trong đêm nhạc 'Spark Live Concert: So Hyang In Vietnam' diễn ra tối 14/12, Hà Trần đảm nhận mảng màu sắc âm nhạc sâu lắng với phong cách Jazz đã thành thương hiệu của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ gốc Hà Nội còn có tiết mục hòa giọng cùng đàn chị Khánh Hà và đàn em Hồ Ngọc Hà. Phần trình diễn của ba giọng ca tên Hà thuộc ba thế hệ này từng được Trấn Thành tiết lộ trong họp báo trước đó. Do bận việc ở Hà Nội, Hà Hồ sẽ chạy chương trình vào sáng 14/12.