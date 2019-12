Hà Lê nhảy hiphop, đọc rap trong MV nhạc Trịnh 0 Vẫn là 'Biển nhớ' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng được cách tân bởi Hà Lê với màn nhảy đương đại kết hợp đọc rap.

Hà Lê nhảy hiphop, đọc rap trong MV nhạc Trịnh MV 'Biển nhớ' - Hà Lê

Hôm 27/12, Hà Lê chính thức trình làng MV "Biển nhớ" - sản phẩm âm nhạc thứ ba thuộc dự án "Trịnh Contemporary", sau "Diễm xưa" và "Mưa hồng". Một lần nữa, nam rapper cùng êkíp cho thấy tư duy "cover" đầy sáng tạo và biến hoá linh hoạt. Vẫn trung thành với phong cách tối giản của đạo diễn Thành Đồng, "Biển nhớ" hợp các hình thức biểu đạt của nghệ thuật đương đại tạo không gian ma mị, đầy chất nghệ thuật. Với hình thức thể hiện này, chân dung nghệ sĩ đa năng của Hà Lê hiện lên một cách rõ nét khi vừa hát, nhảy và đọc rap tạo hiệu ứng mới mẻ, hiện đại.

Rapper Hà Lê.

Cũng như nhiều ca khúc khác do Trịnh Công Sơn sáng tác, "Biển nhớ" là một nhạc phẩm có câu chữ đầy chất thơ, mơ mộng và những nốt nhạc gợi cảm giác liêu trai, đưa người nghe rời không gian bức bối, tuyệt vọng để đến với mênh mông cảm xúc cuộn trào. Hiểu được tinh thần đó, nhạc sĩ Kenz Trần đã tìm tòi và sáng tạo ra bản phối "đo ni đóng giày" cho chất giọng ma mị, ẩn chứa của Hà Lê.

Mở đầu bài hát với những âm thanh mổ tả khung cảnh biển yên bình, tạo cảm giác dạt dào như sóng biển. Việc phát huy tác dụng dàn dây mang âm hưởng thính phòng mở ra không gian mênh mang của trùng khơi. Nổi bật nhất là tiếng đàn cello sâu lắng, miêu tả nỗi buồn, nỗi nhớ da diết. Nhịp điệu mới mẻ, trẻ trung được mô tả bằng các âm thanh điện tử đẩy nỗi nhớ lên đỉnh điểm. Đặc biệt, màn nhảy đương đại và đọc rap của Hà Lê tạo sự tương tác giữa nghệ thuật hiện đại và nhạc Trịnh.

Trong MV, người xem có thể thấy rõ hai trạng thái đối lập mở ra hai chiều không gian tương phản: một biển trời bởi hiệu ứng hình ảnh và một biển người do các nghệ sĩ tạo hình đưa lại những ấn tượng về thị giác. "Biển nhớ" là gạch nối tiếp theo trên hành trình đương đại nhạc Trịnh của Hà Lê. Qua từng sản phẩm cho thấy những nỗ lực sáng tạo bền bỉ của êkíp và chân dung Hà Lê trong vai trò người kết nối và truyền cảm hứng đương đại cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn với đại chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Hình ảnh trong MV nhạc Trịnh của Hà Lê.

Sau MV này, concept album "Trịnh Contemporary" sẽ được ra mắt dịp đầu năm 2020.

Rapper Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, tại Hà Nội. Anh là một trong những nhân vật nổi bật của làng rap Việt, được khán giả yêu mến bởi khả năng nhảy hiphop và "trình" đọc rap. Với cộng đồng underground, Hà Lê cũng có những đóng góp nhất định. Anh từng xuất hiện trong một số cuộc thi như Việt Nam Idol, The Remix 2015 (thành viên nhóm nhạc PB Nation), The Winner is... Hà Lê đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại Anh 6 năm trước khi về nước vào tháng 2/2008.

Lam Trà