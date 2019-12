Hà Hồ nhận cát-xê thấp trong show của diva Hàn

Sáng 10/12, Hồ Ngọc Hà dự họp báo giới thiệu liveshow 'Spark Live Concert: So Hyang In Vietnam' của nữ ca sĩ So Hyang (phải) đến từ Hàn Quốc. "Nữ hoàng giải trí" Việt Nam cho biết, cô chuẩn bị ra sân bay đi Hà Nội lo công việc, nhưng vì trân trọng đêm nhạc, quý mến So Hyang và được MC Trấn Thành đích thân mời, cô tranh thủ ghé qua sự kiện.