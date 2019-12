Hà Hồ chân trần hát trên sân khấu 0 TP HCMQuá phiêu với ca khúc 'Gửi người yêu cũ' trong đêm nhạc 14/12 tại TP HCM, Hồ Ngọc Hà tháo giày, đi chân trần thể hiện bài hát.

Hồ Ngọc Hà phiêu với âm nhạc.

Nữ ca sĩ là một trong các khách mời tại liveshow của diva Hàn Quốc So Hyang mang tên 'Spark Live Concert: So Hyang In Vietnam'. Cô mang đến cho khán giả ca khúc nhạc Pháp 'Bang bang' vừa rộn ràng vừa buồn sâu lắng và hit 'Gửi người yêu cũ'. Với bài hát ruột của mình, Hà Hồ khoe cảm xúc da diết trong giọng hát lẫn phần trình diễn. Chìm đắm vào không gian của âm nhạc, cô tháo luôn đôi giày, đi chân trần trên sân khấu. Kết thúc phần biểu diễn, cô nói lời chào người hâm mộ rồi xách giày, lui về cánh gà.

Hồ Ngọc Hà xách giày trên sân khấu.

Trước khi hát đơn, Hồ Ngọc Hà có màn hòa giọng đặc biệt với hai ngôi sao hải ngoại cùng tên: Khánh Hà và Trần Thu Hà, qua liên khúc 'Khi mình yêu' và 'Sa mạc tình yêu'. Nữ hoàng giải trí tâm sự, cô đã lập tức từ chối khi Trấn Thành nói với cô về ý tưởng "tam ca Hà - Hà - Hà". Hà Hồ tâm sự, cô cảm thấy áp lực khi đứng cạnh hai đàn chị dày dạn kinh nghiệm trong nghề. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, cô cho rằng làm nghệ sĩ không được phép sợ, nên đã nhận lời.

Vì lịch công việc bận rộn ở Hà Nội, Hồ Ngọc Hà chỉ tham gia tập show vào sáng 14/12 - nửa ngày trước khi diễn ra đêm nhạc. Trong họp báo giới thiệu 'Spark Live Concert: So Hyang In Vietnam' diễn ra hôm 10/12, Hồ Ngọc Hà từng nói, cô quý mến Trấn Thành - MC, đồng thời là người chọn nhạc cho chương trình, nên sẵn sàng không nhận cát-xê nếu BTC phải lo quá nhiều chi phí.

Hà Hồ hát cùng Hà Trần, Khánh Hà đêm 14/12 Hà Hồ, Hà Trần và Khánh Hà hát chung trên sân khấu

Hà Trần chia sẻ, cô từng nhiều lần đứng chung sân khấu với danh ca Khánh Hà, nhưng chưa từng song ca với Hồ Ngọc Hà, bởi khoảng cách địa lý giữa họ quá xa, cô ở Mỹ, Hà Hồ ở Việt Nam. Diva gốc Hà Nội bảo, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp với cả ba người. Ngoài phần tam ca, Trần Thu Hà còn mang đến màu sắc Jazz trữ tình với hai bài hát 'Thu cạn' và 'Mùa hè đẹp nhất'.

Ở tuổi 67, danh ca Khánh Hà giữ được sắc vóc gọn gàng và giọng ca đầy nội lực. Chị tâm sự, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ trẻ nhất chị từng hát chung. Trước giờ, khi hát nhóm, Khánh Hà chỉ quen hòa giọng với anh chị em trong gia đình. Đây là lần đầu, nữ nghệ sĩ hát tam ca với đồng nghiệp. Trong đêm nhạc, Khánh Hà còn đơn ca một số bài hát tiếng Pháp, tiếng Việt và song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc bài hát 'Tim To Say Goodbye'.

Bộ ba nữ ca sĩ tên Hà hòa giọng.

Phong Kiều

Ảnh: Mr. Bil - Đại Ngô