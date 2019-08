Hà Anh Tuấn tổ chức liveshow ở Hội An vào dịp Trung thu

Mỗi năm tổ chức liveshow một lần nhưng âm nhạc của Hà Anh Tuấn vẫn có sức hút mạnh mẽ. Năm nay, anh chọn Hội An để làm show với chủ đề Truyện ngắn in Hội An, kể những câu chuyện ngắn bằng âm nhạc. Concert sẽ diễn ra vào đúng dịp Trung thu. Hai tháng nữa chương trình mới diễn ra nhưng 5.000 vé cho 2 đêm nhạc đã hết sạch sau 20 phút mở bán.

Êkíp thực hiện cho biết, chương trình sẽ mang đến cho người hâm mộ âm nhạc của Hà Anh Tuấn trải nghiệm chưa từng có do anh dày công chuẩn bị. Hà Anh Tuấn sẽ hát những bài mới tinh do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, nằm trong album Truyện ngắn chưa ra mắt của anh. Êkíp xây dựng khung sườn cho concert dựa trên câu chuyện tình trong một truyện ngắn. Âm nhạc thì thầm như chuyện kể của Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với giọng hát tự sự, trầm ngâm của Hà Anh Tuấn hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Hà Anh Tuấn (trái) và Phan Mạnh Quỳnh.

Ngoài những bài hát trong album Truyện ngắn, Hà Anh Tuấn sẽ mang đến những bản soundtrack nhạc phim đầy hoài niệm. Giống như những liveshow trước, nam ca sĩ không chỉ hát mà còn dẫn dắt người yêu nhạc bằng tài kể chuyện, tâm tình của mình. "Tôi muốn những câu chuyện mình kể trên sân khấu ngày hôm ấy sẽ là thứ để mọi người giữ gìn, mang về, mang ra nhâm nhi mỗi tối để rồi có thể mỉm cười trước khi đi ngủ vì cuối cùng cũng tìm được sự bình yên để chiến đấu cho những bão giông khác", Hà Anh Tuấn nói. Người hâm mộ anh tin rằng buổi concert sẽ là một bữa tiệc âm nhạc, cuộc hội ngộ đẹp đẽ và bay bổng cho những tâm hồn lãng mạn yêu tình ca.

Chương trình do Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, Andy Võ làm giám đốc sản xuất và có sự tham gia của dàn nhạc Saigon Pops Orchestra. Trước Truyện ngắn in Hội An, êkíp của Hà Anh Tuấn từng có concert thành công, tạo tiếng vang lớn tại Đà Lạt.