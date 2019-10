Goo Hara che mặt khóc khi về nước viếng Sulli 0 Hàn QuốcBạn thân của Sulli, Goo Hara thần sắc mệt mỏi, ủ rũ khi xuất hiện trưa nay 17/10 tại sân bay quốc tế Gimpo.

Nữ diễn viên sẽ đến viếng mộ Sulli ngay trong chiều. Những ngày qua, cô ở Nhật Bản, nên không kịp tới dự đám tang Sulli tại nhà tang lễ bệnh viện Severance của Đại học Yonsei ở Sinchon-dong, Seoul.

Goo Hara về Hàn Quốc hôm nay 17/10.

Goo Hara và Sulli gắn bó từ khi mới gia nhập SM Entertainment, cả hai đã sống dưới mái nhà công ty quản lý và có những năm tháng nhiều kỷ niệm bên nhau.

Trưởng nhóm f(x), Victoria về Hàn Quốc hôm 16/10.

Trước đó một ngày, vào 16/10, Victoria của f(x) cũng về Hàn Quốc và đến viếng Sulli. Cô là người hứng chịu nhiều lời đả kích xung quanh cái chết của người đồng nghiệp thân thiết vì thái độ bị cho là thờ ơ, dù cả hai từng trong cùng một nhóm. Xuất hiện tại sân bay hôm 16/10, Victoria mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo kính râm và khẩu trang, cho thấy tâm trạng u ám.

Trước đó, các thành viên khác của f(x), như Krystal cũng đã có những ngày cận kề bên Sulli sau khi nữ ca sĩ từ giã cõi đời. Lần cuối cùng 5 thành viên f(x) hội ngộ nhau, là tại đám tang ca sĩ Jonghyun - năm 2017. f(x) với 5 thành viên do SM Entertainment thành lập, sau đó bắt đầu rệu rã khi Sulli rời nhóm năm 2015. Tới 2017-2018, nhóm đóng băng hoạt động, và cuối cùng là tan rã chính thức vào 2019.

Nhiều bạn bè của Sulli trong giới giải trí những ngày qua đều trở về Hàn Quốc để đến tiễn biệt người bạn thân thiết, tất cả đều trong tâm trạng trĩu nặng, ưu tư.

Hình ảnh cuối của Sulli trên Instagram.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Nguyễn Hương (Theo News)