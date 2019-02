Góc khuất sau hào quang của Á quân nhí America’s Got Talent 0 Nổi tiếng lúc mới 10 tuổi, Jackie Evancho trải qua tuổi thơ đơn độc, paparazzi đeo bám, đàn ông lớn tuổi lợi dụng và bạn bè xa lánh. Susan Boyle được và mất gì sau 10 năm vụt nổi tiếng

Á quân Got Talent Mỹ, Jackie Evancho.

Năm 2010, Jackie Evancho - cô bé như thiên thần với chất giọng cao vút khi thể hiện những ca khúc cổ điển - về nhì trong chung kết America’s Got Talent mùa thứ 5 (cuộc thi Tìm kiếm tài năng Mỹ). Cô bé 10 tuổi trở thành ngôi sao nhí được cả triệu người hâm mộ, dù trước đó Jackie đã có kênh Youtube riêng. Cuộc thi như bệ phóng giúp Jackie phát triển sự nghiệp ca hát và thành công rực rỡ với 6 album phòng thu và 3 lần lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200.

Góc khuất sau ánh hào quang của Á quân nhí America’s Got Talent Jackie Evancho biểu diễn trong đêm chung kết America’s Got Talent 2010

Giờ đây, ở tuổi 18, Jackie được mời trở lại sân khấu Got Talent trong cuộc thi mới America’s Got Talent: The Champions (cuộc đua của những nhà vô địch trong các năm trước). Nhìn lại chặng đường dài 9 năm qua, Jackie có cơ hội thổ lộ về cuộc sống khó khăn của cô phía sau ánh hào quang sân khấu. Ai cũng nghĩ cuộc sống của cô bé xinh đẹp, tài năng ấy trải đầy hoa hồng nhưng Jackie thú nhận cô đã "lớn lên theo một cách không hề dễ dàng".

Nổi tiếng đồng nghĩa với việc bị paparazzi săn đuổi chụp hình và luôn bị dư luận quan tâm, xét nét. Cô bé sinh năm 2000 cũng phải hy sinh một phần cuộc sống của một đứa trẻ bình thường để theo đuổi "điều phi thường". Nó kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu như việc không tin tưởng vào bất kỳ ai trừ người thân trong gia đình hay cảm giác bị xa lánh, cô độc trên con đường của riêng mình, Jackie tâm sự.

"Tôi đã rất buồn khi lớn lên trong cảnh gần như đơn độc. Mẹ tôi không khỏe lắm khi theo tôi đi lưu diễn nên mẹ ngủ rất nhiều để đỡ đau đầu và buồn nôn. Tôi luôn muốn mẹ khỏe hơn nên không bao giờ phàn nàn", Jackie kể. "Điều đó có nghĩa 5h chiều mẹ tôi đã lên giường đi ngủ và tôi còn lại một mình trong phòng khách sạn mà không biết làm gì. Nỗi cô đơn luôn khiến tôi buồn tủi rơi nước mắt. Tôi rất yêu mẹ và biết mẹ quan tâm tôi bằng cả trái tim, nhưng sự đơn độc kéo dài khiến tôi cảm thấy như gục ngã".

Jackie, hiện 18 tuổi, trải lòng trên Facebook về góc khuất của sự nổi tiếng khi còn quá nhỏ.

Đó chưa phải là tất cả khó khăn với nữ ca sĩ nhỏ tuổi. Cô khẳng định có rất nhiều đàn ông lợi dụng sự mong manh, dễ tổn thương của cô và tiếp cận với ý định thiếu trong sáng: "Trong suốt thời thơ ấu, tôi cũng đối mặt với một thực tế khác - những người đàn ông muốn làm tổn thương tôi. Một số người thậm chí nói rằng họ là mục sư hoặc những nghề nghiệp khác để chiếm niềm tin của tôi và tiếp cận tôi sau cánh gà, nhưng rõ ràng ý định của họ không hề thuần khiết".

Thêm vào đó, Jackie cũng bị bạn bè tẩy chay vì mác "người nổi tiếng". Cô kể: "Có một định kiến rằng tôi là một diva nên khi tôi trở lại trường học, không ai muốn kết bạn với tôi".

Sự đeo bám của một số fan cuồng hoặc sự công kích dữ dội từ phía các anti-fan cũng khiến ngôi sao nhí cảm thấy nguy hiểm luôn rình rập cô và gia đình. Năm 2017, ở tuổi 16, Jackie Evancho bị nhiều người hăm dọa sau khi biểu diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Jackie biểu diễn tại lễ nhậm chức của tổng thống Jackie biểu diễn tại lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump

May mắn, gia đình luôn ở bên hết lòng động viên, hỗ trợ Jackie đồng thời giúp cô sống khiêm nhường và đi đúng hướng, không bị cuốn vào những cạm bẫy trong thế giới showbiz. Nữ ca sĩ tâm sự: "Gia đình đã giúp tôi rất nhiều. Nếu bố mẹ tôi không giúp tôi giữ vững lập trường, tôi không biết mình có thể trở thành người như ngày hôm nay hay không".

Jackie giải thích trong bài đăng trên Facebook vì sao cô vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê ca hát dù trải qua những điều tồi tệ đó: "Rất nhiều người có thể hỏi 'Tại sao?' và tôi nói đó là con đường của tôi, ước mơ và niềm đam mê của tôi, với ngọn lửa trong tôi khi biểu diễn. Tôi đã học được rằng có rất nhiều điều về thế giới thật đáng buồn. Đó chỉ là cuộc sống, nhưng cũng có nhiều phần đẹp của cuộc sống mà tôi trân trọng và cần tập trung vào... Tình yêu của tôi dành cho âm nhạc rất sâu sắc - nó là thứ thúc đẩy và chuyển hướng tôi. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm với rất nhiều bài học nhưng đây là hành trình của tôi và tôi mong chờ một tương lai tươi sáng hơn cho chương tiếp theo của cuộc đời".