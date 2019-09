Go Ah Sung sau 13 năm đóng 'Quái vật sông Hàn' 0 Diễn viên nổi tiếng Go Ah Sung chia sẻ về những mục tiêu công việc khi xuất hiện trên tạp chí thời trang mới đây.

Diễn viên thuộc phái thực lực Go Ah Sung gần đây xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số mới để chia sẻ quan điểm về nghề diễn xuất. Đi cùng loạt ảnh giúp toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính, Go Ah Sung nói cô luôn cố gắng truyền tải những thông điệp tích cực tới khán giả với vai trò diễn viên.

Go Ah Sung trên tạp chí số mới.

Ngôi sao 9X cho biết cô không dựa vào những chiêu trò để nổi tiếng, thay vì thế, chỉ tập trung vào các dự án diễn xuất. Nữ diễn viên tự nhận xét rằng mình là một người mạnh mẽ, tức là hình ảnh cá nhân không bị nhào nặn bởi bất cứ ai khác. Go Ah Sung đồng thời có những tiêu chuẩn của riêng mình trong công việc và luôn suy nghĩ xem những lựa chọn của bản thân có phù hợp với lý tưởng, giá trị cô đã đặt ra hay không.

Go Ah Sung khi đóng "Quái vật sông Hàn" năm 2006.

Giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Rồng Xanh 2006 sau thành công của Quái vật sông Hàn, Go Ah Sung từng được các nhà phê bình Cannes đánh giá cao về diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Ngoài bộ phim đình đám này, cô còn từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Happy Life, A Brand New Life hay Văn phòng lấp lánh.

Ở tác phẩm Văn phòng lấp lánh, Go Ah Sung một lần nữa khiến người xem như lạc vào những cung bậc cảm xúc khác nhau bởi lối diễn xuất tự nhiên, khắc họa rõ tâm lý cùng những áp lực chồng chất của người trẻ. Trong phim, cô đảm nhận vai Eun Ho Won, một cô gái trẻ chăm chỉ vừa học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Dù tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, cô vẫn chưa tìm được một công việc chính thức. Gánh nặng tài chính cùng áp lực công việc khi liên tục bị các công ty từ chối đã khiến Eun Ho Won nảy sinh ý định tự tử nhưng không thành. Chỉ đến khi được đưa vào viện cấp cứu, cô mới phát hiện ra mình đang mắc phải một căn bệnh nan y.

Go Ah Sung trong "Văn phòng lấp lánh".

Cuộc sống tưởng chừng như lâm vào bế tắc thì đúng lúc đó, cô gái được nhận vào làm nhân viên văn phòng. Không may, Ho Won liên tục phải đối mặt với người sếp khó tính Seo Woo Jin. Anh luôn đòi hỏi cao về hiệu quả công việc, coi Ho Won như một người chuyên gây rắc rối và luôn tìm cách gây hiềm khích, cãi nhau với cô. Cũng từ những mâu thuẫn, bất đồng nhỏ nhặt trong công việc, Eun Ho Won và Seo Woo Jin nảy sinh tình cảm với nhau... Tại Việt Nam, phim phát sóng trên YouTV, lúc 17h từ 28/9.

Nguyễn Hương (Theo Soompi)