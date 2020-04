Giọng ca 'Stacy’s Mom' chết vì Covid-19 0 MỹNam ca sĩ 52 tuổi Adam Schlesinger của nhóm Fountains of Wayne qua đời hôm 1/4 sau một tuần nhập viện vì nhiễm nCoV.

Adam Schlesinger sáng tác, chơi guitar, trống và hát nền cho ban nhạc Fountains of Wayne. Ảnh: Filmmagic.

Luật sư của Adam Schlesinger xác nhận tin buồn với báo giới chiều thứ tư. Một ngày trước đó (31/3), luật sư đã tiết lộ rằng tình trạng của Adam Schlesinger rất nguy kịch. Nam ca sĩ đã nhập viện ở New York được hơn một tuần.

Adam Schlesinger ra đi khi mới 52 tuổi và là nghệ sĩ Mỹ trẻ nhất qua đời vì Covid-19. Trong hai tuần qua, nhiều diễn viên, nhà biên kịch và ca sĩ đã chết vì căn bệnh này khi Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Đó là diễn viên Star Wars Andrew Jack, ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, rocker Alan Merrill, nam diễn viên Mark Blum, nhà biên kịch Terrence McNally...

Adam Schlesinger vẫn khỏe mạnh khi tham dự gala Couples Choice ngày 2/3. Ảnh: Broadway World.

Sinh năm 1967 tại Manhattan (New York), Adam Schlesinger là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh đã thành lập ban nhạc Fountains of Wayne cùng Jody Porter, Brian Young và Chris Collingwood. Năm 2003, ban nhạc nhận đề cử Grammy với ca khúc hit Stacy's Mom.

Giọng ca 'Stacy’s Mom' mất ở tuổi 52 vì Covid-19 Ca khúc "Stacy's Mom"

Trong sự nghiệp, Adam thành công hơn cả với vai trò sáng tác. Anh là người viết nhạc và đồng sản xuất ca khúc chủ đề trong phim hài That Thing You Do! của Tom Hanks và soạn nhạc bài Master of the Seas cho phim hoạt hình Ice Age: Continental Drift. Adam còn viết nhạc cho nhiều bộ phim khác như There's Something About Mary, Fever Pitch, Josie and the Pussycats... và được nhiều ca sĩ đặt hàng. Anh đã giành ba giải Emmys, một giải Grammy, hai đề cử Tony, một đề cử Oscar và Quả cầu vàng (hạng mục Ca khúc hay nhất trong phim).

Giọng ca 'Stacy’s Mom' mất ở tuổi 52 vì Covid-19 Ca khúc "That Thing You Do!" do Adam Schlesinger sáng tác nhận đề cử Oscar và Quả cầu vàng

Adam Schlesinger kết hôn với nhà thiết kế graphic Katherine Michel từ năm 1999 đến 2013 và có với cô hai con gái là Sadie và Claire.

Hoài Vũ