Giọng ca 'Havana' không ngừng hôn Shawn Mendes

Camila Cabello, 22 tuổi, là ca sĩ người Cuba. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony nhưng đã tách ra hoạt động solo và nổi tiếng toàn cầu với ca khúc "Havana". Trong khi đó Shawn Mendes, 20 tuổi, là ngôi sao gốc Canada. Shawn được mệnh danh là "hoàng tử nhạc pop" mới bởi gương mặt điển trai, chất giọng ngọt ngào. Anh gây sốt với những ca khúc như "Treat You Better", "If I Can't Have You"...