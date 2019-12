Giọng ca chính nhóm Roxette qua đời 0 Nữ ca sĩ Marie Fredriksson - người thể hiện ca khúc 'It Must Have Been Love' trong phim 'Pretty Woman' - từ biệt cõi đời vào sáng 9/12 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư não.

Tờ CNN đưa tin, Marie Fredriksson yên nghỉ hôm thứ hai ở tuổi 61. Công ty quản lý của nghệ sĩ người Thụy Điển thông báo tin buồn cùng lời chia sẻ: "Marie đã để lại cho chúng ta một di sản âm nhạc lớn. Giọng hát kỳ diệu vừa mạnh mẽ, tinh tế và những màn trình diễn tuyệt vời của cô sẽ được nhớ mãi trong trái tim tất cả những ai đã may mắn được nghe cô hát. Và chúng tôi cũng nhớ đến một con người tuyệt vời có niềm khao khát lớn lao với cuộc sống, một phụ nữ có trái tim bao la luôn quan tâm đến mọi người".

Ca sĩ Marie Fredriksson.

Marie Fredriksson cùng người bạn Per Gessle tạo nên ban nhạc Roxette nổi tiếng suốt thập niên 1980 và 1990. Đĩa đơn đột phá của họ là The Look đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard Mỹ năm 1989. Đĩa đơn khác It Must Have Been Love đã trở thành một bản hit sau khi được thể hiện trong phim hài lãng mạn Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) năm 1990. Roxette còn để lại rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Listen to Your Heart, Joyride, Fading Like a Flower và đến nay đã bán được hơn 80 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới.

Ca khúc "It Must Have Been Love" của nhóm Roxette Ca khúc "It Must Have Been Love" trong phim "Pretty Woman"

Năm 2002, Marie Fredriksson được chẩn đoán bị u não. Sau một thời gian điều trị tích cực, cô đã hồi phục và trở lại biểu diễn vào năm 2009. Thậm chí Marie còn ra thêm vài album khác. Tuy nhiên đến năm 2016, các bác sĩ khuyên nữ ca sĩ nên ngừng đi lưu diễn để đảm bảo sức khỏe.

Hai ca sĩ của ban nhạc Roxette thời trẻ: Marie Fredriksson và Per Gessle.

Khi nghe tin Marie qua đời, Per Gessle - người bạn đồng hành thân thiết của cô trong nhóm nhạc Roxette - nghẹn ngào vinh danh nữ ca sĩ trên Instargram. Anh gọi cô là một "nghệ sĩ xuất chúng, một bậc thầy về giọng hát và một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời": "Tôi rất tự hào, vinh dự và hạnh phúc khi đã có nhiều thời gian chia sẻ cùng chị và được chứng kiến tài năng, sự ấm áp, hào phóng và khiếu hài hước của chị. Tất cả tình yêu của tôi hướng về chị và gia đình chị lúc này".

Hoài Vũ