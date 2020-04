Giáng My trồng rau khắp biệt thự

Giáng My thảnh thơi ngồi ngắm góc thiên nhiên do cô cùng mẹ và người giúp việc dày công chăm bón mỗi ngày. Do dịch Covid-19 đang lan rộng hoa hậu chủ yếu ở nhà, trở lại nhịp sống chậm rãi, yên bình. Hàng ngày cô đọc sách, uống trà, trò chuyện cùng người thân và tưới rau, chăm sóc khu vườn.