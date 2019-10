Gia Bảo vẫn đeo nhẫn cưới của cuộc hôn nhân cũ 0 Gia Bảo từng rất mong được quay lại với Thanh Hiền nhưng giờ đã hết vấn vương và mong hoà hợp với cô trong việc nuôi con chung.

Gia Bảo khiến nhiều người thắc mắc về hạnh phúc mới khi xuất hiện tại buổi họp báo ở Hà Nội giới thiệu vở cải lương Lan và Điệp với chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay. Tuy nhiên, anh phủ nhận chuyện đã có người mới và cho biết: "Chiếc nhẫn này in tên người cũ đấy chứ".

Chia sẻ lý do vẫn còn đeo nhẫn cưới khi đã ly dị được hơn 2 năm, Gia Bảo ban đầu ngập ngừng nói: "Tôi đeo nó như một thói quen thôi chứ không nghĩ gì cả. Suốt từng ấy năm, tôi chưa bao giờ gỡ ra. Ngày làm đám cưới, tôi không đeo nhẫn và có lẽ vì thế mà cuộc hôn nhân của tôi không may mắn lắm. Bây giờ tôi vẫn đeo vì mong may mắn sẽ đến".

Gia Bảo và Thanh Hiền.

Hơn 2 năm "đường ai nấy đi" với Thanh Hiền, Gia Bảo không mở lòng với ai dù có rất nhiều người đến với mình. Phần lớn thời gian đó, anh vương vấn vợ cũ và mong muốn níu kéo mối quan hệ đã đổ vỡ. Tuy nhiên, gần đây, anh nhận ra đã đến lúc mình phải dừng lại. "Tôi không biết bên kia đã có ai chưa nhưng mình cứ chờ hoài thì kỳ lắm, thà đừng chờ nữa cho rồi". Hiện tại, Gia Bảo dành hết yêu thương cho con gái - bé Grammy. Anh sẽ chỉ đến với người phụ nữ nào biết yêu thương con mình.

Cách đây vài tháng, Gia Bảo tuyên bố dứt tình và không thể hàn gắn với vợ cũ. Khi đó, anh chia sẻ, giữa anh và Thanh Hiền xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Sự cố này khiến anh "có thể xoá sạch người đó ra khỏi trái tim mình" dù trước đó nam danh hài rất nặng tình và sẵn sàng làm mọi cách để bênh vực cô. "Cho đến khi sức cùng lực kiệt, nhìn thấy hết tất cả những gì trần trụi nhất thì bản thân mới sáng mắt ra. Và thật sự bây giờ trong lòng không còn chút gì cả. Nhẹ nhõm hẳn. Duyên đến đây chắc đã tận", anh viết về vợ cũ.

Giải thích về mâu thuẫn này, Gia Bảo cho biết tất cả xuất phát từ việc vợ cũ không cho anh gặp con. Lúc ấy, anh rất bận rộn với việc dựng vở cải lương Lan và Điệp ở TP HCM. Vì quá cưng con, anh đi đâu cũng mang bé Grammy theo, kể cả lúc tập kịch. Thanh Hiền thấy vậy thì xót con và bảo anh mang con đi lê la tùm lum, không để bé ở nhà nghỉ ngơi nên nhất quyết không cho anh gặp bé. "Không biết phải làm thế nào khi không được gặp con, tôi mới nói phải ra toà để giành quyền nuôi con. Khi tôi gay gắt lên, bạn ấy cũng nhìn lại vấn đề và có động thái lo cho con nhiều hơn, cho bé đi học này học kia nên tôi cũng chùng xuống. Cách đây vài ngày, nhân dịp sinh nhật mình, tôi nói chuyện thẳng thắn với người ấy là phải cho gặp con. Rất mừng là sau 2 tháng rưỡi mới gặp lại, con vẫn thương tôi vô cùng. Từ đó đến giờ, cha con tôi đã gặp nhau vài lần rồi", Gia Bảo kể với Ngoisao.net.

Gia Bảo và con gái Grammy.

Gia Bảo khẳng định anh giờ đã bình tâm sau những ồn ào với vợ cũ vì dù gì giữa hai người vẫn còn con gái. Grammy là cô bé hiểu chuyện nhưng vẫn rất ngây thơ nên anh muốn giữ cho con cuộc sống bình thường, không phải chịu nhiều biến động từ cuộc hôn nhân của bố mẹ. Sau một lần đổ vỡ, nam danh hài rút ra bài học, nếu đi bước nữa anh tự nhủ phải phân bổ thời gian tốt hơn, quan tâm đến bạn đời sâu sắc hơn. Năm xưa, anh cứ nghĩ kiếm nhiều tiền là đủ rồi mà quên mất rằng tình cảm như cái cây cần phải chăm tưới nước, nếu không ngày nào đó nó sẽ tàn chứ đâu sống mãi chờ mình.

Thời gian này, Gia Bảo dành hết tâm huyết cho việc công diễn vở cải lương Lan và Điệp ở Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra vào 23/11 tại Nhà hát Âu Cơ với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thanh Kim Huệ, Chí Tâm, NSND Hồng Vân, NSƯT Thanh Điền, Minh Nhí, Hồng Nga, Thanh Hằng...

Chuyện tình Lan và Điệp trong tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan được chuyển thể thành vở cải lương lần đầu năm 1936, do soạn giả Trần Hữu Trang thực hiện. Năm 1974, soạn giả Loan Thảo dựng lại với các giọng ca: Chí Tâm (Điệp), Thanh Kim Huệ (Lan), Tú Trinh (Thúy Liễu), Hữu Phước (ông Tú - ba của Lan)... Đến nay, Lan và Điệp được xem là tác phẩm kinh điển của nghệ thuật cải lương.