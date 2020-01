'Gái già lắm chiêu 3' giống 'Con nhà siêu giàu châu Á' 0 Qua trailer 'Gái già lắm chiêu 3', dân mạng nhận xét phim của Ninh Dương Lan Ngọc có nhiều chi tiết giống 'Con nhà siêu giàu châu Á' của Hollywood chiếu năm 2018.

Phần 3 của loạt phim Gái già lắm chiêu nối tiếp câu chuyện phần 2. Sau hơn một năm hẹn hò, "phi công" Jack (Lê Xuân Tiền đóng) cầu hôn Ms.Q - Quyên (Ninh Dương Lan Ngọc đóng). Theo chàng về ra mắt người thân trong một bữa tiệc, Ms.Q ngỡ ngàng phát hiện người yêu là cậu ấm của một gia đình dòng dõi hoàng tộc ở Huế. Không chỉ bị choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa của nhà chồng tương lai, nữ MC nổi tiếng showbiz còn sốc trước thái độ lạnh lùng, khinh thường của mẹ anh - bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh đóng) và đối mặt với tình địch là tiểu thư quyền quý Khánh My (Jun Vũ đóng).

Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền tiếp tục hóa thân thành cặp đôi gái già - "phi công".

Khi xem trailer và teaser của Gái già lắm chiêu 3, nhiều khán giả gọi đây là phim Crazy Rich Vietnamese (Con nhà siêu giàu Việt Nam) hay Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians) phiên bản Việt. Ngoài đề tài tình yêu chênh lệch giai cấp thượng lưu - trung lưu và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, một số tình huống của tác phẩm Việt Nam được nhận xét giống với bộ phim ăn khách của Hollywood.

Teaser và trailer Gái già lắm chiêu 3 Teaser và trailer phim Gái già lắm chiêu 3

Trong Gái già lắm chiêu 3, Jack đưa Ms.Q về nhà lần đầu là vào một đêm tiệc lớn của gia tộc. Trong buổi tiệc này, bà nội của Jack (NSND Hồng Vân đóng) ngồi uy nghi giữa căn phòng, Thái Tuyết Mai đứng bên cạnh giới thiệu bảo vật gia truyền của dòng họ cho các quan khách chiêm ngưỡng.

Trong Con nhà siêu giàu châu Á, Nick (Henry Golding đóng) cũng đưa bạn gái là Rachel (Constance Wu đóng) về ra mắt gia đình trong một buổi tiệc. Tại đây, bà nội và mẹ anh mời khách ngắm hoa quỳnh nở. Cách dàn dựng cảnh này ở hai phim khá giống nhau. Ở cả hai phim, gia đình nam chính đều sống trong một biệt phủ xa hoa và nữ chính đều chỉ biết thân thế thực sự của người yêu trong lần đầu tới nhà anh.

Dàn sao trong phim Con nhà siêu giàu châu Á.

Xem thêm: Bí mật sau vẻ hào nhoáng của phim Con nhà siêu giàu châu Á

Con nhà siêu giàu châu Á có một cảnh, các thành viên trong gia đình Nick cùng nặn há cảo. Còn trong trailer Gái già lắm chiêu, các nhân vật cũng có một cảnh nặn một món ăn nào đó. Cư dân mạng phỏng đoán, họ làm bò viên cho món bún bò Huế hoặc chè trôi nước, bánh bột lọc... Ở cả hai phim, nữ chính đều được lòng bà nội của người yêu và trở thành cái gai trong mắt của mẹ chồng tương lai. Sau nhiều trở ngại, hai nữ chính đều chủ động gặp mẹ của người yêu tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với con trai của họ và lấy lại danh dự cho mình.

NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Jack.

Tuy nhiên, các điểm trùng hợp giữa Gái già lắm chiêu 3 và Con nhà siêu giàu châu Á mới dừng lại ở một số cảnh trong trailer và teaser. Bộ phim của hai đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân có một số chi tiết chắc chắn không có trong tác phẩm của Hollywood. Vai diễn người bà xì-tin do NSND Hồng Vân được khai thác sâu hơn so với người bà trong Con nhà siêu giàu châu Á, hứa hẹn là một tuyến vai hài quan trọng của phim. Tuyến vai kẻ thứ ba do Jun Vũ đảm nhận cũng tương tự. Ngoài ra, hội chị em thân thiết của Ms. do Thùy Anh, Thoại Tiên và Phương Lan thể hiện tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười như phần trước.

"Bà nội" Hồng Vân hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười trong phim.

Qua những hình ảnh được hé lộ, Gái già lắm chiêu 3 ghi điểm ở bối cảnh và phục trang đẹp đẽ, sang trọng, mang đến diện mạo hào nhoáng của giới quý tộc ít khi được khai thác trong phim Việt, cho thấy sự đầu tư công phu của đoàn phim. Bộ phim chiếu chính thức từ 7/2 và có suất chiếu sớm từ tối 3/2.

Phong Kiều