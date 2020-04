G-Dragon khoe penthouse 7,3 triệu USD 0 Nam ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon tậu căn hộ thuộc khu cao cấp Nine One Hannam, giá 9 tỷ won (7,3 triệu USD) và vừa hoàn thiện.

Trên trang cá nhân, G-Dragon chia sẻ một vài hình ảnh về nhà mới. Căn hộ diện tích gần 300 m2. Khi dọn về nơi này, G-Dragon trở thành hàng xóm của vợ chồng Bae Yong Joon - Park Soo Jin, ca sĩ Jang Yoon Jung... Khu vực này cũng là nơi mà nhiều chính khách, thương gia lựa chọn để an cư.

G-Dragon khoe nhà mới trên Instagram cá nhân.

Theo tờ Financial News, Nine One Hannam là khu tổ hợp cao cấp bao gồm 9 tòa nhà và 335 căn biệt thự liền kề. Mỗi căn liền kề đều được trang bị thang máy riêng và có sân thượng riêng. Giá bán của bất động sản nơi này cũng thuộc hàng "khủng" từ trước tới nay.

Khung cảnh lộng lẫy khu nhà G Dragon vừa tậu Khung cảnh khu nhà G-Dragon vừa tậu

Trước khi dọn về sống tại đây, G-Dragon ở căn hộ thuộc khu cao cấp khác là Galleria Forest, Seongsu-dong.

G-Dragon là một trong những ca sĩ thu nhập cao nhất Hàn Quốc hiện nay. Tài sản của anh ước tính 45 triệu USD, bao gồm tiền bản quyền âm nhạc, các bất động sản, các thương hiệu độc quyền... Anh hiện là chủ nhân của căn hộ ở tòa Hanwha Galleria Foret, Seoul; căn hộ thuộc khu March Rabbit ở Cheongdam - dongdong, Seoul; phức hợp Untitled 2017 ở đảo Jeju...

Từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xuất ngũ, G-Dragon chưa có động thái phát hành album mới. Nam ca sĩ chủ yếu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới.

Nhà mới của G-Dragon.

G-Dragon sinh năm 1988, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á. Sau sáu năm làm thực tập sinh của công ty giải trí YG Entertainment (2001 - 2006), G-Dragon trở thành trưởng nhóm nhạc Big Bang. Anh tham gia sản xuất album, viết và hòa âm một số ca khúc nổi tiếng như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby... Tờ Korea Times gọi anh là "ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài". Lời rap cũng đưa anh tới vị trí số bốn trong cuộc bình chọn rapper "thần thánh nhất" ("Most God-like") tại Nhật. Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang, trong đó có Chanel.

Nguyễn Hương (Theo Koreaboo)