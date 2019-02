'Frozen 2' ra mắt trailer bí ẩn

Hôm 13/2, hãng Disney cho ra mắt trailer đầu tiên của phim hoạt hình Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2).

Đoạn phim mở đầu trong không khí u tối, trên nền nhạc dồn dập. Nữ hoàng Elsa chật vật đóng băng những lớp sóng dữ để vượt qua nhưng bất khả kháng. Sau đó, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra bên ngoài tòa lâu đài của Anna và Kristoff. Ba người cùng người bạn thân - chú người tuyết Olaf dường như đang phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm nào đó. Bí mật này sẽ được lật mở khi phim khởi chiếu ngày 22/11.

Elsa, Anna, Kristoff và chú tuần lộc Sven trong phần 2 của Frozen.

Trong Frozen, công chúa Elsa bất ngờ phát hiện ra khả năng đóng băng mọi thứ bằng đôi bàn tay. Nàng đau khổ rời bỏ vương quốc Arendelle. Hội ngộ sau nhiều năm, Elsa và em gái Anna cùng chàng trai sống trên núi Kristoff và người tuyết Olaf bước vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Ra mắt năm 2013, Frozen từng trở thành hiện tượng được yêu thích khắp thế giới. Phim thu về gần 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, càn quét nhiều giải thưởng lớn, trong đó bao gồm tượng vàng Oscar và cúp Quả Cầu Vàng cùng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Ca khúc chính của phim Let It Go cũng trở thành một bài hát gây "bão".

"Let It Go" : Demi Lovato Let It Go - ca khúc nhạc phim được yêu thích của Frozen

Phong Kiều