'Frozen 2': Khi Elsa và Anna trưởng thành 0 Trở lại sau 6 năm, bom tấn hoạt hình 'Frozen' mang đến cuộc phiêu lưu mới trầm buồn hơn nhưng chững chạc và sâu sắc hơn của hai chị em Elsa và Anna.

Trailer Frozen 2 Frozen 2 chiếu tại Việt Nam từ 20/11

Sau ngày trở thành nữ hoàng vương quốc Arendelle ở cuối phần 1, Elsa sống êm đềm bên cạnh em gái Anna cùng những người bạn thân: thợ săn Kristoff - người yêu của Anna, người tuyết Olaf, chú tuần lộc Sven. Một ngày nọ, Elsa bất chợt nghe được một tiếng hát không rõ nguồn gốc. Điều này nhắc hai chị em cô nhớ lại câu chuyện về khu rừng phép thuật mà người bố đã mất kể cho họ nghe hồi nhỏ - nơi ông trải qua một cuộc chiến ám ảnh và được một người lạ mặt cứu sống.

Nỗi thương nhớ dành cho bố mẹ càng thôi thúc Elsa và Anna đi tìm chân tướng sau giọng hát kia. Khi đặt chân tới khu rừng phép thuật, hai chị em cùng nhóm bạn gặp nhiều hiện tượng kỳ dị, tìm được những chiến binh của Arendelle mắc kẹt ở đây hơn 30 năm, đồng thời giáp mặt bộ tộc Northuldra. Elsa và Anna phát hiện, hai vương quốc có mối quan hệ ân oán trải nhiều thập kỷ, lại gắn bó mật thiết với gia đình của hai nàng công chúa. Bị chia cắt, mỗi người trong số họ phải vượt nhiều mạo hiểm, Anna và Elsa kết nối với nhau bằng nội tâm để tìm ra sự thật về gia đình, về cuộc chiến trong quá khứ và giải thoát cho bộ tộc Northuldra khỏi khu rừng hắc ám.

Các nhân vật trưởng thành hơn.

Lớn lên về tuổi tác, hai nữ chính Elsa và Anna cũng được xây dựng chững chạc hơn ở cả vẻ ngoài lẫn tính cách và suy nghĩ. Cả hai đều trân trọng tình thân gia đình, tình bạn, đời sống của dân chúng và mạnh mẽ đối mặt những thách thức, bình tĩnh vượt qua từng trở ngại.

Anna mạnh mẽ.

Giảm bớt những tình tiết chọc cười hay những màn mít ướt của hai nàng công chúa, Frozen 2 mang không khí trầm buồn nhưng không bi lụy, không quá khó hiểu với khán giả nhỏ tuổi. Bên cạnh các cảnh phim Elsa và Anna đối đầu nguy hiểm được dàn dựng hồi hộp, phim có nhiều cảnh xúc động như Elsa lừa Anna để một mình đi vào nơi có thể phải đánh đổi mạng sống, Olaf tan biến trong tay Anna, hai chị em tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ...

Elsa xúc động khi tìm ra nguồn gốc của bản thân.

Hai nhân vật người tuyết Olaf nhí nhố và thợ săn Kristoff khù khờ vẫn là "cây hài" chính mang đến tiếng cười cho người xem. Hình ảnh tiếp tục là điểm sáng của bộ phim với khung cảnh rừng phép thuật âm u vì nhiều năm bị sương mù bao phủ hay trở nên tươi sáng, ngập nắng, nhiều sắc hoa, màu lá sau khi được Elsa và Anna giải cứu.

Tuần lộc Sven và người tuyết Olaf nhí nhố.

Tuy nhiên, âm nhạc của Frozen 2 chưa vượt qua được cái bóng quá lớn của hit Let It Go cùng loạt nhạc phim ở phần 1. Ca khúc ấn tượng nhất trong phim lần này là Lost In The Woods với giai điệu bắt tai, ca từ là tự sự của Kristoff dành cho Anna và hình ảnh trong phim được dựng chỉn chu như một MV ca nhạc.

Như nhiều phim Disney khác, Frozen 2 đậm tính giải trí, vừa hài hước vừa xúc động. Đồng thời, phim gửi gắm nhiều thông điệp dành cho cả khán giả nhí lẫn người trưởng thành: nỗ lực vượt qua ám ảnh và trở ngại của bản thân, nhận sai và sửa sai với mỗi việc mình làm, xóa bỏ hận thù và tạo dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người. Bộ phim chiếu ở Việt Nam từ 20/11 với phiên bản phụ đề và lồng tiếng (Tiêu Châu Như Quỳnh lồng tiếng Elsa, Võ Hạ Trâm lồng tiếng Anna).

Ngoisao.net chấm 7/10 điểm

Phong Kiều

Ảnh: Disney