Fan nữ gọi Cổ Thiên Lạc là chồng 0 Hong KongHôm 23/10, khi Cổ Thiên Lạc dự buổi giới thiệu phim 'A Witness out of the Blue', một fan nữ đến tận nơi để chúc mừng, rồi xưng là vợ anh.

Khi các nhân viên an ninh ra ngăn cản và trấn an người phụ nữ nên điềm tĩnh lại, cô tiếp tục đứng ngoài kêu to, đòi gặp thần tượng. Dưới sự hỗ trợ của an ninh, cuối cùng vụ ồn ào mới được dẹp.

Cổ Thiên Lạc bị fan quá khích quấy rầy.

Tháng 10 đánh dấu ngày sinh nhật của Cổ Thiên Lạc (21/10), thế nên anh nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Tại sự kiện, nam diễn viên nổi tiếng bày tỏ mong muốn tuổi mới có sức khỏe: "Bạn cần phải khỏe mạnh thì mới có thể làm được những việc khác". Cổ Thiên Lạc cho biết anh đón tuổi mới cùng người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết, tuy nhiên không có "người yêu tin đồn" Tuyên Huyên, vì cô bận việc. Dù vậy, Tuyên Huyên đã gửi bánh, quà đến cho người bạn thân thiết, và Cổ Thiên Lạc rất thích thú.

Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Sát phá lang 2, Sứ đồ hành giả, Tam nhân hành, L Storm, Tảo độc 2, Phong lâm hỏa sơn, Tặc vương, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh)... Anh hiện còn là chủ tịch hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong. Đóng rất nhiều phim nên Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là "nghệ sĩ chịu khó nhất Hong Kong". Tuổi đời 49 nhưng nam diễn viên chưa kết hôn. Anh bị đồn yêu bạn diễn Tuyên Huyên, tuy nhiên anh luôn phủ nhận.

Nguyễn Hương (Theo News)