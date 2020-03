Fan lo 'Hạ cánh nơi anh' kết thúc buồn 0 Khán giả Việt, Hàn, Trung rơi nước mắt khi xem tập 15 của 'Hạ cánh nơi anh', lo lắng hai chuyện tình trong phim đều kết thúc buồn ở tập cuối.

Hạ cánh nơi anh tập 15 Đoạn kết của tập 15 Hạ cánh nơi anh

Tập 15 của phim lên sóng tối 15/2 đưa ra những diễn biến mới của tuyến truyện chính tại Seoul, sau khi Yoon Se Ri (Son Ye Jin đóng) trúng đạn. Chị dâu thứ hai của cô trình báo việc Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) và năm người lính Bắc Hàn theo cô về Hàn Quốc, khiến họ bị Cục Tình báo quốc gia bắt giữ. Để bảo vệ người yêu và người thân, đồng đội, Jung Hyuk nhận hết tội lỗi về mình. Anh cố tình nói những lời nhẫn tâm để Se Ri rời xa anh, làm cô sốc tinh thần, rơi vào hôn mê và nguy kịch tính mạng.

Se Ri đau khổ khi Jung Hyuk nhận hết tội về mình.

Ở Triều Tiên, Gu Seung Jun (Kin Jung Hyun đóng) bị sát thủ truy sát, buộc phải chạy trốn sang châu Âu. Trước ngày rời đi, anh trao nhẫn cho Seo Dan (Seo Ji Hye đóng), hứa sẽ trở lại tìm cô với một phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi Seung Jun chuẩn bị lên máy bay, đám sát thủ bắt cóc Seo Dan để uy hiếp anh. Anh trúng đạn khi tới cứu cô.

Seung Jun - Seo Dan nói lời từ biệt.

Nội dung bi kịch đưa rating của Hạ cánh nơi anh "lên đỉnh" với trung bình 17,1% toàn Hàn Quốc và rating cao nhất là 19,2%. Đa số khán giả của phim nằm trong độ tuổi từ 20 tới 49, trong đó phim gây tiếng vang với khán giả nữ tuổi 40.

Sau tập 15, ngoài cặp đôi chính Jung Hyuk - Se Ri, cặp đôi thứ chính Seung Jun - Seo Dan cũng nhận thêm nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhiều fan của bộ phim rơi nước mắt khi xem cảnh Jung Hyuk và Seo Dan đau lòng nhìn người mình yêu bất tỉnh.

"Thương Seo Dan thật sự. Thích một người từ trung học, theo đuổi sang tận nước ngoài, về nước tưởng yên tâm cưới rồi, thế mà hôn phu bảy năm bỏ theo người khác, kiếm được người mình yêu thì lại gặp phải biến cố như thế", khán giả Nhung Nguyễn viết. "Seung Jun khóc ở chợ thương quá, rồi xé vé máy bay đi cứu crush bao ngầu. Khổ thân anh!", khán giả Trần Linh bình luận.

Fan Trung Quốc bày tỏ xót thương cho hai chuyện tình này, lo lắng hai cặp đôi khó có kết thúc viên mãn ở tập cuối. Tài khoản Thích Khách Mượn Kiếm trên Weibo cho hay, khoảnh khắc Jung Hyuk nhìn Se Ri trong bệnh viện, thời gian giống như ngừng lại. Tài khoản Go By Way bình luận: "Có phải bệnh viện tài trợ phim này nhiều lắm không? Sao ai cũng phải nhập viện hết vậy?". Tài khoản Groko thì cầu xin biên kịch cho phim kết thúc tươi sáng.

Sau hai tháng rưỡi phát sóng, Hạ cánh nơi anh sẽ chia tay người xem với tập 16 chiếu tối nay (16/2).

Phong Kiều (Theo Soompi)