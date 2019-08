Fan bực mình khi Brad Pitt bị nữ đồng nghiệp hôn môi

Khoảnh khắc được cho là khá kỳ quặc này xảy ra tại buổi công chiếu phim "Once Upon a Time in Hollywood". Nữ diễn viên Lena Dunham đã có nụ hôn quá thân mật với Brad Pitt trước rất nhiều đồng nghiệp và phóng viên ảnh. Hành động của cô bị nhiều người chỉ trích là "không thích hợp", "suồng sã quá mức". Một tài khoản Twitter nhận xét: "Lena Dunham định hôn vào môi Brad Pitt mà không có sự đồng ý, hãy gọi đó là quấy rối tình dục/ lạm dụng. Nó không hề ổn chút nào". Người khác bình luận: "Thật đáng sợ. Quấy rối có thể đến từ cả phía phụ nữ".