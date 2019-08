Em trai vẫn nhớ Paul Walker khôn nguôi 0 Cody Walker xuất hiện tại sự kiện xe hơi ở Anh ngày 4/8 với gương mặt điển trai khá giống Paul Walker và gợi nhớ những kỷ niệm về tài tử bạc mệnh.

Tham dự Fuel Fest - lễ hội xe hơi phong cách Fast and Furious, Cody Walker tiết lộ rằng anh trai có niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ và đại dương hơn là công việc diễn xuất.

Cody Walker - em trai của diễn viên Paul Walker.

"Anh ấy luôn là người thích giúp đỡ và cho đi. Paul hay cười và nói đùa rằng anh là 'kẻ thất bại may mắn'", Cody Walker kể. "Ngay từ ngày đầu đóng phim, anh ấy chưa bao giờ có hoài bão trở thành một diễn viên nổi tiếng khắp thế giới. Paul không xem các tài tử là thần tượng. Anh chỉ thần tượng các vận động viên chuyên nghiệp và những nhà hải dương học. Đó là những điều anh ấy muốn làm. Tình yêu xe hơi và du lịch của tôi được truyền cảm hứng từ anh ấy".

Cố tài tử Paul Walker.

Cody và gia đình chịu đựng nỗi mất mát khủng khiếp vào năm 2013 khi Paul Walker tử vong trong tai nạn xe hơi trên đường phố Los Angeles, Mỹ. Cody nói gia đình anh đã nhận được sự động viên rất lớn của hàng triệu fan, giúp họ vượt qua quãng thời gian đau đớn đó. "Tôi luôn nhớ anh ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ Paul mỗi ngày", Cody trải lòng về người anh trai tài năng và giàu tình cảm.

Năm 2014, Cody và anh trai cả Caleb Walker cùng cố gắng giúp hoàn thành bộ phim Fast and Furious 7 mà Paul đang quay dở trước khi qua đời. Công việc này khá khó khăn bởi Paul đã quá ấn tượng với khán giả và họ vẫn còn chưa nguôi nỗi buồn trước cái chết của nam diễn viên.

Cody tâm sự: "Thật sự là rất khó xử bởi bạn phải đóng giả một người khác. Tôi đã làm một hình xăm giống anh ấy và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng đó cũng là những khoảnh khắc chữa lành vết thương lòng cho tôi và anh Caleb. Chúng tôi kết nối với nhau để hoàn thiện hình ảnh Paul. Cả hai cũng nhận được sự hỗ trợ lớn lao của mọi người. Đoàn làm phim giống như một gia đình vậy, các thành viên đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi".

Paul Walker bên em trai Cody (trái) và anh trai Caleb (phải).

Paul Walker đóng The Fast and the Furious từ năm 2001 cùng Vin Diesel. Họ đã tạo nên thương hiệu phim đua xe Fast nổi tiếng toàn cầu. Sau gần 20 năm, loạt phim này vẫn rất ăn khách và chuẩn bị có thêm phần 9 vào năm 2020. "Tôi tin rằng anh ấy rất hạnh phúc về điều này", em trai tài tử thổ lộ.

Hoài Vũ (Theo The Sun)