Dwayne Johnson là tài tử kiếm nhiều tiền nhất thế giới 2019 0 Với gần 90 triệu USD, sao 'Fast & Furious' Dwayne Johnson đứng đầu danh sách '10 diễn viên nam có thu nhập cao nhất' do Forbes thống kê.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019, nam diễn viên 47 tuổi bỏ túi 89,4 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng). Thu nhập của Dwayne Johnson đến từ cát-xê các bộ phim anh tham gia gồm: Jumanji: The Next Leveldagger, Skyscraper, Hobbs & Shaw và Ballers (phim truyền hình trên kênh HBO).

"The Rock" Dwayne Johnson tại lễ ra mắt phim Fast and Furious: Hobbs & Shaw.

Theo Forbes, chỉ riêng Jumanji: The Next Leveldagger, Dwayne đã được trả trước 23,5 triệu USD. Với phim Ballers, The Rock nhận thù lao 700.000 USD mỗi tập. Ngoài ra, tài tử gốc Hawaii còn được nhận tiền hoa hồng 15% từ lợi nhuận các bộ phim ăn khách anh tham gia, trong đó có Jumanji: Welcome to the Jungle (962 triệu USD doanh thu toàn cầu).

"Trước tiên bao giờ cũng là vì khán giả", Dwayne Johnson nói về những bộ phim thương mại thu hút người xem của anh. "Khán giả muốn gì và kịch bản tốt nhất mà chúng ta tạo ra để khán giả thích thú là như thế nào".

Dwayne Johnson là tài tử kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2019 Dwayne Johnson trong vòng vây người hâm mộ Trung Quốc

Người hùng cơ bắp cũng kiếm tiền nhờ kinh doanh quần áo, giày và headphone hợp tác với Under Armour.

Xếp sau Dwayne Johnson, vị trí thứ hai thuộc về Chris Hemsworth với 76,4 triệu USD. Hai ngôi sao khác của biệt đội siêu anh hùng The Avengers là Robert Downey Jr. và Chris Evans cũng lọt vào top 10. Trong danh sách có tên hai ngôi sao nước ngoài là tài tử Bollywood Akshay Kumar và ngôi sao Hoa ngữ Thành Long.

Danh sách 10 tài tử có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019

1. Dwayne Johnson: 89,4 triệu USD

2. Chris Hemsworth: 76,4 triệu USD

3. Robert Downey Jr.: 66 triệu USD

4. Akshay Kumar: 65 triệu USD

5. Thành Long: 58 triệu USD

6. Bradley Cooper: 57 triệu USD

7. Adam Sandler: 57 triệu USD

8. Chris Evans: 43,5 triệu USD

9. Paul Rudd: 41 triệu USD

10. Will Smith: 35 triệu USD

Hoài Vũ (Theo Forbes)