Dwayne Johnson bỏ dở tuần trăng mật 0 Diễn viên Dwayne Johnson xin phép vợ quay về Mỹ sớm để giúp đỡ Kevin Hart - bạn diễn của anh trong phim 'Hobbs & Shaw' - bị thương nặng trong vụ tai nạn xe hơi.

Kevin Hart chấn thương nghiêm trọng ở vùng lưng sau khi chiếc xe của anh lao xuống vực tại Malibu, California sáng sớm 1/9. Theo TMZ, Kevin phải phẫu thuật và mất thời gian dài để hồi phục.

Theo lịch trình từ trước, vào đầu tuần, Kevin Hart làm khách mời đầu tiên trong The Kelly Clarkson Show - talkshow mới của nữ ca sĩ Kelly Clarkson. Tai nạn xảy ra ngay trước ngày quay đã khiến Kelly Clarkson không kịp trở tay. May mắn, người bạn thân thiết của Kevin là nam diễn viên Dwayne Johnson đã nhận lời thế chân anh trong chương trình này.

Kevin Hart (trái) và Dwayne Johnson.

Mặc dù đang hưởng tuần trăng mật với vợ - ca sĩ Lauren Hashian, Dwayne Johnson vẫn lập tức bay trở về Mỹ làm khách mời trong show của Kelly Clarkson. Trong video giới thiệu về tập đầu tiên của talkshow, Kelly chia sẻ: "Như các bạn đều biết, Kevin vừa bị tai nạn. Vì anh ấy không thể ở đây, một trong những người bạn tốt của anh ấy đã tới thay thế. Tôi rất cảm kích vì điều này, chỉ lo vợ của anh bạn ấy có thể sẽ ghét tôi".

Dwayne Johnson bỏ dở tuần trăng mật vì đồng nghiệp tai nạn Dwayne Johnson gây bất ngờ với khán giả khi xuất hiện trong talkshow của Kelly Clarkson

Tuy nhiên, vợ của Dwayne Johnson không hề phật lòng khi tuần trăng mật bị lỡ dở, bởi cô vốn yêu quý Kelly Clarkson. Nam diễn viên tâm sự trên Twitter: "Khi Kevin Hart bị thương, bằng hữu của anh ấy sẽ tới. Tôi đã bỏ dở tuần trăng mật (Lauren tán thành điều này vì cô ấy yêu Kelly). Giờ đây tôi và Kelly trở thành bạn bè thân thiết. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời".

Dwayne và bà xã đang đi nghỉ trăng mật sau đám cưới ở Hawaii.

Dwayne Johnson và Lauren Hashian vừa kết hôn tại Hawaii vào tháng 8 sau 12 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức sau thành công lớn của bộ phim Fast and Furious: Hobbs & Shaw. Trong phim, Dwayne đóng vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính. Kevin Hart đảm nhiệm một vai phụ nhưng khá ấn tượng là nhân vật sĩ quan chỉ huy hàng không "lắm lời" Dinkley. Đôi nam diễn viên này cũng từng kết hợp ăn ý trong phim Jumanji: Welcome to the Jungle năm 2017.

Hoài Vũ (Theo USA Today)