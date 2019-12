Dương Triệu Vũ ngượng khi tình tứ với Ngọc Thanh Tâm

Chùm ảnh với Ngọc Thanh Tâm là một phần trong cuốn sách ảnh kỷ niệm 15 năm ca hát và sinh nhật vào đầu năm mới của Dương Triệu Vũ. Trước đó, anh từng hé lộ một vài hình ảnh thân mật như tình nhân chụp cùng người anh "thân trên mức tình bạn" Đàm Vĩnh Hưng, lấy cảm hứng từ phim điện ảnh In The Mood For Love của Lương Triệu Vỹ và Trương Mạn Ngọc.