Đường tình sóng gió của Katy Perry

Tháng 9/2009, Katy Perry công khai người yêu mới là nam diễn viên hài Russell Brand. Họ từng quen nhau vào năm 2008 khi Katy đóng vai khách mời trong bộ phim "Get Him To The Greek" của Russell. Tình yêu đến như một cơn lốc, nữ ca sĩ Mỹ và danh hài Anh đính hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Tháng 10/2010, họ kết hôn bí mật tại một resort ở Ấn Độ. Cả hai đi xăm hình đôi dòng chữ "go with the flow" trên cánh tay. Nhưng 14 tháng sau, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Katy cho biết cô bị Russell Brand bỏ rơi. "Anh ấy là một người đàn ông thông minh và kỳ diệu. Tôi yêu anh ấy rất nhiều khi chúng tôi kết hôn", Katy tâm sự với tạp chí Vogue năm 2013. "Tôi đã không nghe tin tức gì từ Russell kể từ khi anh ấy nhắn tin cho tôi nói rằng anh đã bỏ tôi vào ngày 31/12/2011".