Dương Cẩm Lynh giảm 4 kg khi ở nhà 0 TP HCMSau nửa tháng cách ly xã hội, Dương Cẩm Lynh "ốm nhom ốm nhách", sụt 4 kg do nhiều khi mải chăm con quên cả ăn.

Trong khi nhiều phụ nữ e ngại sẽ tăng cân vì nấu nướng, ăn uống liên tục trong thời gian cách ly xã hội, nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ không lo lắng về chuyện này. Cô bảo, có thể do cô nhớ không khí phim trường, hoặc có thể do cô đã quen với chế độ dinh dưỡng hợp lý được duy trì lâu dài, cân nặng luôn trong tầm kiểm soát. Đôi khi người nhà còn trách mắng Dương Cẩm Lynh rằng cô quá gầy. Người đẹp chia sẻ: "Đây là một may mắn của tôi. Nhiều bạn bè hay hỏi tôi bí quyết giữ dáng. Họ còn than thở là họ chỉ hít khí trời thôi cũng mập".

Diễn viên Dương Cẩm Lynh.

Không thể thay đổi được "kỳ nghỉ dài nhất trong lịch sử", Dương Cẩm Lynh cố gắng biến những ngày ở nhà chống dịch thành khoảng thời gian nhiều kỷ niệm và niềm vui với con trai. Là người cầu kỳ, cô lên thực đơn hàng tuần, chuẩn bị ba bữa mỗi ngày với món ăn thay đổi liên tục cho con trai, để cậu bé được thưởng thức nhiều mùi vị đa dạng. Vì bé William thích trái cây, cô cho bé ăn các loại quả vào nhiều bữa trong ngày, dưới dạng trái cây thô, nước ép lẫn nước sốt cho đồ ăn mặn. Mỗi lần nhìn cu cậu ăn ngon lành và xin thêm, bà mẹ đơn thân cảm thấy có động lực để tiếp tục sáng tạo cho con những bữa ăn mới lạ.

William làm mặt 'xấu' khi chụp hình cùng mẹ.

Không chỉ chăm chút bữa ăn, Dương Cẩm Lynh còn chú trọng hoạt động thể chất của con trai. Hàng ngày, cô cùng bé xuống sân chơi, xuống công viên chạy bộ và đạp xe trong ít nhất 30 phút. Nếu không phải đang trong mùa dịch, cậu nhóc ba tuổi William mê nhất là bơi lội. Dương Cẩm Lynh kể, bé xuống hồ bơi như cá gặp nước, đùa nghịch mãi không muốn lên. Tập thể dục cùng con là cơ hội nữ diễn viên khám phá nhiều điểm mạnh của bé, để cổ vũ con phát triển.

Một ngày giãn cách xã hội của mẹ con Dương Cẩm Lynh Dương Cẩm Lynh vận động, mua đồ và chơi đùa cùng con trai

Khi chính phủ quyết định tiếp tục cách ly xã hội đối với một số tỉnh thành, Dương Cẩm Lynh mong mọi người giữ tinh thần lạc quan, bởi nếu đắm chìm trong những mất mát, thiệt hại vì đại dịch, tinh thần của ai cũng đều rất tệ. "Hãy đón nhận chuyện này bằng những hoạt động ý nghĩa, tích cực. Sau dịch, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", cô nói.

Phong Kiều