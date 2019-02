Đức Tuấn hát mừng Thượng đỉnh Mỹ - Triều MV Lyrics 'This is the moment' của Đức Tuấn

Đức Tuấn chia sẻ, dù hoạt động nghệ thuật, anh rất quan tâm tới các vấn đề thời sự, kinh tế, chính trị trong nuớc và quốc tế. Nam ca sĩ cho rằng việc hai nuớc Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai là một tín hiệu mừng. Đức Tuấn bày tỏ: "Tôi nghĩ nước ta được chọn làm nơi tổ chức sự kiện quan trọng này vì từng bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển tiến lên. Đây cũng là thời điểm, thời cơ tốt để Việt Nam chứng tỏ và thể hiện năng lực của mình trong việc tổ chức những sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Tôi tin tưởng chính thời khắc này đây, đất nước đã sẵn sàng đón nhận những vận hội mới với những thành công mới, rực rỡ hơn. MV This is the moment là niềm tin, kỳ vọng của tôi trước những vận hội mới này".

Ca khúc This is the moment trong vở nhạc kịch Jekyll & Hyde từng được Đức Tuấn ghi âm và thể hiện ở dự án nhạc kịch Music of the night vào năm 2009. Ca khúc có đoạn: "This is the moment, this is the day when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance I'll gather up my past and make some sense at last. This is the moment..." (Dịch: Thời khắc ấy đã điểm, phút trọng đại đã tới, khi mọi tích tắc thời gian đã hòa chung một nhịp. Hãy cho ta khoảnh khắc ấy, cơ hội quý giá ấy. Cả một quá khứ dồn lại, cho một lúc này đây. Thời khắc ấy đã đến...). Đức Tuấn chia sẻ, khi nghe những ca từ này, anh liên tưởng đến những thành tựu, thành công về nhiều lĩnh vực của đất nước trong thời gian gần đây.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Trong năm nay Đức Tuấn có kế hoạch giới thiệu nhiều ca khúc hay, giai điệu đẹp đẽ với thông điệp tích cực, ý nghĩa đến công chúng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh vừa gây chú ý với MV Ly rượu mừng đầu tư 2 tỷ đồng. Sản phẩm This is the moment được xem là sự khởi động trở lại cho dự án nhạc kịch Music of the night mà Đức Tuấn từng được vinh danh tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến gần 10 năm trước.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Trưa nay (26/2), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt chân đến Hà Nội. Trong hai ngày 27 và 28/2, ông Kim Jong Un sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, hai nhân vật này từng hội đàm lần 1 ở Singapore hồi tháng 6/2018.