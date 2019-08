Đức Thịnh làm thầy giáo xì-tin trong 'Thầy ơi em có bầu'

Thầy ơi em có bầu là phim điện ảnh mà vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh ấp ủ từ lâu, khai thác vấn đề giáo dục giới tính trong trường học và gia đình. Bộ phim xoay quanh câu chuyện trớ trêu mà Hạ An - một nữ sinh học giỏi - không may gặp phải. Sau một lần say rượu, Hạ An phát hiện mình có bầu. Trong lúc chờ học bổng du học, cô gái 17 tuổi không biết làm gì với cái thai lớn dần trong bụng. Người thân và bạn bè đều lên án Hạ An vì mang thai ở tuổi vị thành niên, chỉ duy nhất thầy Đức (Đức Thịnh) lắng nghe tâm sự và bảo vệ cô.

Đức Thịnh (giữa) vào vai thầy giáo thể dục vui tính, có nhiều cảnh diễn chung với Han Sara (trái) và Tùng Maru (phải).

Phim khắc học thế giới học đường vui tươi, trong trẻo, đồng thời phản ánh thái độ gay gắt của gia đình, nhà trường và xã hội trước vấn đề quan hệ tình dục, giáo dục giới tính lứa tuổi vị thành niên. Đây là lần đầu tiên Đức Thịnh vào vai thầy giáo. Anh thể hiện hình ảnh thầy Đức dạy thể dục vui tính, xì-tin, gần gũi với học trò. Đức Thịnh tiếp tục phát huy lối diễn hóm hỉnh quen thuộc trong phim này.

Mỗi lần xuất hiện, Đức Thịnh đều mang lại tiếng cười.

Bộ phim cũng đánh dấu vai chính đầu tay của Han Sara. Cùng tuổi với nhân vật, ca sĩ gốc Hàn phù hợp với Hạ An từ ngoại hình tới phong cách nhí nhảnh. Cô có nhiều cảnh diễn chung với Đức Thịnh và ca sĩ trẻ Tùng Maru. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, Thanh Thúy, Đỗ An...

Han Sara và Tùng Maru trong phim.

Với dự án lần này, Thanh Thúy tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất, Đức Thịnh nhường ghế đạo diễn cho Nguyễn Quốc Duy, lui về làm cố vấn kiêm diễn viên. Phim Thầy ơi em có bầu dự kiến ra rạp ngày 20/9.

Phong Kiều