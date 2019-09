Đông Nhi hát cùng dàn giao hưởng 0 Hà NộiCa sĩ Đông Nhi lần đầu kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng trong đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Đài Loan tối 15/9 tại Nhà hát Lớn.

Đông Nhi trong đêm nhạc.

"Đây là lần đầu tiên tôi được hát cùng dàn nhạc giao hưởng lớn. Hơn nữa, dòng nhạc trẻ của tôi được phối lại cùng dàn nhạc giao hưởng nên có rất nhiều điều thú vị. Tôi cảm thấy phấn khích trong lần kết hợp này. Điều mới lạ dễ nhận thấy là lần này tôi không diễn chung với vũ đoàn hay có dàn bè phụ trợ mà hát một mình với 70 nhạc công", nữ ca sĩ chia sẻ.

Vợ sắp cưới của ca sĩ Ông Cao Thắng là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự đêm nhạc, xuất hiện ở phần ba. Cô kết hợp cùng dàn nhạc Evergreen trình diễn các ca khúc được yêu thích như Xin anh đừng, Trách ai bây giờ và Xin lỗi anh quá phiền. Để chuẩn bị cho sự kiện, Đông Nhi phải bay sang Đài Loan tập luyện với 70 nhạc công trong ba ngày. Nữ ca sĩ không phô diễn vũ đạo sôi động hay sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng trong lần xuất hiện này mà chủ yếu khoe giọng hát bên dàn nhạc.

Trong chuyến ra Hà Nội lần này, Đông Nhi được Ông Cao Thắng tháp tùng. Cô cho biết sau khi nhận lời cầu hôn từ anh, cuộc sống và công việc vẫn diễn ra bình thường. Các công đoạn chuẩn bị đám cưới với Ông Cao Thắng đã gần hoàn thiện. Dù bận rộn, cô vẫn muốn tham gia lo liệu tất cả quá trình cho ngày trọng đại nhất đời mình.

Dàn nhạc giao hưởng Evergreen là dàn nhạc chuyên nghiệp được thành lập vào năm 2002.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Richard Lin - nghệ sĩ vĩ cầm Đài Loan - người đạt giải nhất cuộc thi "Đàn vĩ cầm Quốc tế" lần thứ 10 tại Indianapolis, bang Indiana, Mỹ. Anh trình diễn ca khúc Bài ca kẻ lang thang của Sa La Cát Thái và Vũ điệu Tra Nhĩ Đạt Sư của Mông Đề để kết thúc phần mở đầu cho buổi diễn. Xuyên suốt chương trình là những giai điệu kinh điển như chương số 4 Bản giao hưởng số 9 của Dvorzak, bài hát Đài Loan Ánh trăng nói hộ lòng tôi, bài hát dân gian Việt Nam Trống cơm, bài hát chủ đề phim Nga Triệu đóa hoa hồng và bài hát dân gian Mỹ Oh Susanna... Tiếp theo là sự kết hợp lần lượt của các ca khúc Khúc mở đầu Light Cavalry của Franz von Suppe, My heart will go on - nhạc chủ đề phim Titanic, Waltz bên dòng Danube xanh xinh đẹp...

Lam Trà