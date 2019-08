Đời tư 'Tứ đại nam thần' thế hệ mới của Cbiz 0 Đặng Luân, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là những sao nam được yêu thích nhờ ngoại hình và diễn xuất nổi bật.

Năm 2019, Đặng Luân, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở thành những cái tên đình đám trong làng giải trí nhờ nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc. 4 nam diễn viên đã thay thế Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả và giành ngôi vị nam thần mới của làng giải trí.

Đặng Luân

Tài tử sinh năm 1992 tốt nghiệp tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2012. Nhờ vai diễn Từ Hạo trong bộ phim "Không phải hoa chẳng phải sương" của đạo diễn Quỳnh Dao, anh được khán giả biết đến. Đến năm 2017, Đặng Luân nổi lên như một hiện tượng ở Đại lục sau khi góp mặt trong hai tác phẩm truyền hình đình đám là "Bởi vì gặp được em" và "Sở Kiều truyện". Tuổi đời còn trẻ nhưng tài tử đã "bỏ túi" nhiều dự án phim ảnh nổi tiếng.

Nam diễn viên Đặng Luân.

Đặng Luân khá kín đáo trong chuyện tình cảm và đời tư. Anh từng hẹn hò đàn chị lớn hơn 2 tuổi Kim Thần nhưng cả hai sớm chia tay vào năm 2017. Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân tình yêu tan vỡ là tính đào hoa của tài tử. Bạn trai ngày một nổi tiếng, còn sự nghiệp của Kim Thần lại đi xuống khiến hai người bất hòa và xảy ra nhiều tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Đặng Luân và Dương Tử đã nảy sinh tình cảm khi đóng chung nên mới quyết định chia tay người cũ để đến với nhau. Trước những tin đồn này, cả hai giữ im lặng, không trả lời. Trong thời gian tới, dự án truyền hình "Mùa tốt nghiệp" có sự góp mặt của Đặng Luân sẽ được lên sóng

Lý Hiện

Nam diễn viên sinh ngày 19/10/1991 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2010 và gia nhập làng giải trí năm 2011 với tác phẩm đầu tay "Vạn tiễn xuyên tâm" của đạo diễn Vương Cạnh. Nhờ chiều cao 185 cm, body 6 múi và gương mặt nam tính, nam diễn viên được mời góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như "Tình Đầu Chưa Trọn", "Người Anh Em Giường Trên", "Hà Thần". Năm 2019, sau khi bộ phim "Cá mực hầm mật" do Lý Hiện và Dương Tử đóng chính phát sóng, tên tuổi tài tử vụt sáng và trở thành sao nam có lượng fan lớn hàng đầu làng giải trí.

Hot boy Lý Hiện.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, quá khứ của Lý Hiện liên tục bị đào bới và trở thành tâm điểm chỉ trích. Nam diễn viên từng có phát ngôn kỳ thị người đồng tính trên Weibo, khiến khán giả, đặc biệt là cộng đồng giới tính thứ ba, phẫn nộ. Ngoài ra, tài khoản Instagram của Lý Hiện bị lộ quá khứ thường xuyên ấn nút like cho hình ảnh của mỹ nhân JAV Asuka Kirara. Những hình ảnh gợi tình nhất của người đẹp này đều có "dấu vết" của Lý Hiện. Sắp tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong bộ phim cổ trang "Xuân giang hoa nguyệt dạ".

Vương Nhất Bác

Nam ca sĩ, diễn viên sinh ngày 5/8/1997 và được nhiều người biết đến sau khi tham gia nhóm nhạc Hàn - Trung UNIQ. Từ khi còn là học sinh trung học, Nhất Bác đã đăng ký tham gia cuộc thi nhảy toàn quốc "I'm the best dancer" và lọt vào top 16 người của team Hiphop. Từ cuộc thi này anh đã được phát hiện và trở thành thực tập sinh của công ty Yuehua Entertainment. Năm 2014, Vương Nhất Bác chính thức ra mắt cùng các thành viên còn lại với bài hát "Falling in love". Không chỉ chăm chỉ hoạt động cùng nhóm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức với lĩnh vực MC, diễn viên.

"Nam thần" Vương Nhất Bác.

Tháng 4/2016, Vương Nhất Bác trở thành MC của chương trình "Thiên thiên huynh đệ" và được mọi người biết đến rộng rãi. Cùng năm, nam ca sĩ lần đầu góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh là "Đối tác hoàn hảo" và "Im lặng! Yêu đi". Tài năng diễn xuất của Vương Nhất Bác đã khiến khán giả trầm trồ và giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Năm 2017, nam ca sĩ lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính Đằng Tịnh trong bộ phim tiên hiệp hiện đại "Học viện tư lập Thục Sơn". Năm 2019, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở thành cái tên nổi đình đám sau khi cùng góp mặt trong bộ phim đam mỹ "Trần tình lệnh".

Về đời tư, nam diễn viên từng dính tin đồn hẹn hò với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diệu Lại. Tuy nhiên, Yuehua Entertainment đã phủ nhận và khẳng định giữa hai người không có mối quan hệ gì. Sắp tới, Vương Nhất Bác được cho là sẽ kết hợp với đàn chị hơn 10 tuổi Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim ''Hữu phỉ''.

Tiêu Chiến

Tài tử họ Tiêu sinh ngày 5/10/1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 2016, nam diễn viên cùng 8 thực tập sinh khác ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc X-NINE. Cùng năm, Tiêu Chiến có vai nam chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình giả tưởng "Siêu tinh tinh học viện". Một năm sau, nhờ bộ phim chiếu trên Internet nổi tiếng "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta", Tiêu Chiến trở thành cái tên hot trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng phải đến khi góp mặt tác phẩm truyền hình đam mỹ "Trần Tình Lệnh", tài năng của tài tử sinh năm 1991 mới được mọi người công nhận.

Nam ca sĩ diễn viên Tiêu Chiến.

Năm 2019, Tiêu Chiến cũng tham gia đóng vai chính Trương Tiểu Phàm trong bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên "Tru Tiên". Nhờ sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ, nam diễn viên nhận được các hợp đồng quảng cáo từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Từ sau khi nổi tiếng, Tiêu Chiến và bạn diễn cặp Vương Nhất Bác thu hút không ít người hâm mộ, tuy nhiên hai tài tử cũng phải đối mặt với nhiều tình huống dở khóc dở cười vì bị fan cuồng quấy rối. Sắp tới, thành viên X-NINE sẽ góp mặt trong bộ phim "Quãng đời sau này, xin chỉ giáo nhiều".

Thanh Huyền (Theo Yahoo)