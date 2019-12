Đời Goo Hara trượt dốc vì yêu sai người 0 Vướng vào quan hệ tình ái với nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum khiến cuộc sống của Goo Hara rơi vào địa ngục: bị đánh đập, trầm cảm, tự tử...

Goo Hara khởi nghiệp năm 2008 với vai trò thành viên nhóm Kara và ghi được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp âm nhạc. Năm 2015, cô tách ra khỏi nhóm và hoạt động solo.

Từ tháng 9/2018, đời tư của Goo Hara trở thành tâm điểm chú ý bởi mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" của cô và bạn trai Choi Jong Bum. Theo Dispatch, Goo Hara chủ động gặp báo chí tố Choi đánh cô bầm dập cơ thể, chấn thương tử cung, xuất huyết âm đạo. Lý do dẫn đến sự xô xát, theo nữ ca sĩ chia sẻ, là vì Choi Jong Bum ghen tuông, dọa tung video sex của hai người lên mạng.

Sau nhiều lần cãi vã, đấu tố nhau trước tòa án và các mặt báo, cuối cùng Choi Jong Bum bị đề nghị mức án tù 3 năm. Trong khi đó, hình ảnh của Goo Hara cũng giảm sút nhanh chóng.

Goo Hara và bạn trai.

Goo Hara nhiều lần bị đánh bầm dập.

Sau scandal đời tư, Goo Hara rơi vào trầm cảm. Nữ ca sĩ quyết định tìm tới cái chết vào tháng 5/2019. Một ngày trước khi quyết định từ giã cõi đời hôm 25/5, nữ diễn viên viết lời chia sẻ ngắn gọn: "Tạm biệt", rồi tìm cách tự tử. Tuy nhiên, quản lý liên lạc nhiều lần không được đã lập tức tìm tới cô và phát hiện ra căn hộ của cô ngập khói, còn nữ ca sĩ bất tỉnh. Ngay lập tức, cô được đưa tới viện và được cứu sống.

Sau lần tự tử hụt, Goo Hara đã cố gắng sống tích cực hơn. Cô tăng cường các hoạt động biểu diễn ở Nhật Bản. Tuy nhiên, hơn 6 tuần trước, Sulli - người bạn, người em thân thiết của cô tự tử. Khi về Hàn Quốc viếng người quá cố, Goo Hara trông hoàn toàn kiệt sức, mắt sưng mọng, gương mặt khổ đau.

Một nguồn tin thân thiết với Goo Hara cho hay, trong suốt năm 2019, nữ ca sĩ trải qua một giai đoạn đầy cô đơn, chán chường, nhất là không có một công ty nào quản lý, hỗ trợ, sau khi chia tay với đơn vị cũ là KeyEast từ tháng 1/2019.

Goo Hara và bạn thân Sulli.

Goo Hara ngoài vai trò là ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên nhóm nhạc Kara, cô còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Goo Hara hiện sở hữu lượng fan lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thông tin về cái chết của cô khiến fan bàng hoàng. Instagram của cô hiện ngập tràn những lời chia sẻ, những lời chúc "ngủ ngon", "an nghỉ" nơi thiên đường. Trong khi đó, công ty quản lý cũ của nữ diễn viên - KeyEast cho biết họ không liên hệ với cô từ sau khi hai phía hết hợp đồng với nhau. Thông tin về vụ tự tử của Goo Hara vì thế khiến họ bàng hoàng.

Fan, bạn bè sốc vì cái chết của Goo Hara.

Nguyễn Hương (Theo News)