Đời đầy nước mắt của Tình Văn 'Hồng Lâu Mộng' 0 Diễn viên An Văn chia sẻ trong chương trình 'Có hẹn với Lỗ Dự' rằng cô phải trả nợ cho chồng quá cố, nên cuộc sống hiện tại khó khăn.

Chương trình Dự kiến Hậu Lai do Lỗ Dự làm MC, gần đây đã đến gặp diễn viên An Văn - người từng thủ vai Tình Văn trong phim truyền hình Hồng Lâu Mộng. Thông qua chương trình, khán giả hiểu hơn về cuộc sống khốn khó của nữ diễn viên nổi tiếng một thời.

An Văn trong vai Tình Văn của "Hồng Lâu Mộng".

An Văn đóng phim Hồng Lâu Mộng năm mới đôi mươi và trở nên nổi tiếng với vai Tình Văn đáng yêu, nhí nhảnh. Sau khi tác phẩm thành công, dù tên tuổi trở nên hot, cô vẫn rút lui khỏi làng giải trí và bén duyên với Tô Việt - một nhạc sĩ có tài. Tuy có tiếng tăm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Tô Việt lại thất bại trong kinh doanh. Đầu tư làm ăn bị thua lỗ, phải vào tù vì tội lừa đảo, Tô Việt hao mòn sức khỏe, mắc bệnh ung thư khi vào tù. Khi ra tù, Tô Việt sống trong bệnh tật một thời gian ngắn rồi qua đời. Quãng thời gian nhạc sĩ này đồng hành với An Văn là 23 năm, phần lớn là khó khăn, đau khổ.

Trong buổi trò chuyện với Lỗ Dự, An Văn nhiều lần trào nước mắt vì xúc động. Cô cho biết cuộc đời cô và Tô Việt gắn với hai chữ sóng gió. Năm 2009, Tô Việt bị cáo buộc gian lận hợp đồng, bị xử lý hình sự và chịu mức án 15 năm tù. Khi nghe tin, An Văn khóc hết nước mắt. Chồng rơi vào cảnh tù tội, An Văn phải tự liệu đời mình và gánh gồng trả nợ. Cô bắt đầu bán nhà cửa, lao vào làm việc để kiếm tiền. Khoản tiết kiệm 11 triệu NDT cũng được cô rút hết ra trả nợ cho Tô Việt. Cô khóc ròng: "Nhiều năm liền, tôi không có giấc ngủ nào ngon nếu không có đôi viên thuốc ngủ. Có lúc tôi nghĩ đến việc nhảy lầu mà chết. Nhà cửa không có, một năm tôi phải chuyển hết nơi này tới nơi khác. Mỗi lần chuyển nhà là một lần tuyệt vọng. Tôi thực sự không biết làm thế nào nữa".

An Văn và chồng.

An Văn trò chuyện với Lỗ Dự trong show.

Năm thứ 9 trong tù, Tô Việt mắc ung thư gan, phải nhập viện. Những ngày cuối đời anh ở phòng bệnh, An Văn luôn túc trực. "Tình Văn" cho biết 26 ngày cuối đời của chồng, hai người đã ở bên nhau trọn vẹn. Nữ diễn viên không hối tiếc đã lấy Tô Việt, nhưng không bao giờ tha thứ cho anh vì đã bỏ cô mà đi.

Hai năm trước, An Văn thấy cơ thể yếu đi, bệnh tật nhiều hơn. Tháng 4 vừa rồi, cô trải qua trận ốm "thập tử nhất sinh", và lần đầu tiên trong đời nỗi sợ hãi về cái chết khiến cô tỉnh lại. Giờ đây, "Tình Văn" sống tích cực hơn, sáng nào cũng đi bộ 5 km để rèn luyện sức khỏe. Cô nói: "Tôi phải nỗ lực để sống tốt. Tôi muốn cho mọi người thấy một hình ảnh tích cực nhất nơi mình. Không ai có thể cứu bạn, cũng không ai có thể hủy hoại bạn, ngoại trừ chính bạn. Đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình".

Nguyễn Hương (Theo QQ)