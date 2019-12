Đời ca sĩ Hong Kong trượt dài sau bỏ vợ 0 Ca sĩ Hong Kong Chu Vĩnh Hằng ly dị vợ đầu vào năm 2014, sau đó cặp kè rồi chia tay vài người đẹp khác, gần đây anh lại bị cảnh sát bắt vì đánh nhau ngoài đường.

Cảnh sát Hong Kong hôm 10/12 bắt giam nam ca sĩ Chu Vĩnh Hằng (Roy Chow). Theo tờ ON, Chu Vĩnh Hằng uống rượu say ở khu Tsim Sha Tsui, sau đó gây gổ với một người ngồi gần đó. Thòi điểm bị bắt giữ, nam ca sĩ đã say túy lúy, trạng thái tinh thần không ổn định. Bị áp giải về đồn, anh quỳ ra đất và van lạy được thả ra.

Đây không phải lần đầu tiên Chu Vĩnh Hằng bị cảnh sát bắt. Năm 2004, ca sĩ từng bị quản chế 18 tháng vì sử dụng ma túy. Anh còn bị cảnh sát đưa về đồn vì tội phá hoại tài sản công cộng, hăm dọa tấn công người khác.

Ca sĩ Chu Vĩnh Hằng.

Chu Vĩnh Hằng từng kết hôn với ca sĩ Triệu Tụng Như và có với cô hai con gái. Năm 2014, Triệu Tụng Như tố cáo Vĩnh Hằng sống trụy lạc, thường xuyên cặp kè gái lạ. Theo Tụng Như, chồng cô thậm chí từng nhắn tin rủ vợ sex tập thể với các người tình của anh. Không chỉ tố cáo chồng lăng nhăng, Triệu Tụng Như vạch trần việc chồng thường xuyên bạo hành, khiến cơ thể cô bầm tím. Vết thương lòng và những tổn thương thể chất khiến cô không chịu nổi và quyết định ly hôn.

Bị vợ bỏ, Vĩnh Hằng từng khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh thừa nhận sự bệnh hoạn của mình và mong bà xã thay đổi suy nghĩ. Mặc dù vậy, anh vẫn cặp kè với người mẫu Ruby. Trước quyết tâm ly dị của Triệu Tụng Như, Roy tuyên bố sẽ sớm lấy Ruby làm vợ. Nhưng cặp đôi này hẹn hò một thời gian thì quay sang đánh nhau, cảnh sát phải đến can thiệp. Sau vụ xô xát, họ đường ai nấy đi. Theo tờ ON, dù chia tay, thi thoảng họ vẫn gặp lại dưới danh nghĩa bạn bè cũ, và rồi lại lao vào đánh nhau túi bụi. Ruby kể với báo chí rằng Vĩnh Hằng vẫn nhắn tin cho cô, chủ yếu là những tin nhắn sặc mùi tình dục bệnh hoạn.

Vĩnh Hằng và vợ mới Britini.

Chia tay Ruby cuối năm 2016, Triệu Vĩnh Hằng sớm phải lòng một mỹ nhân khác là Cherie. Cô gái có thân hình bốc lửa, vòng một 34D. Vĩnh Hằng thường xuyên đăng tải ảnh lên mạng xã hội để khoe về chuyện tình lãng mạn. Tuy nhiên, kịch bản cũ lặp lại: 8 tháng sau khi hẹn hò, Vĩnh Hằng lại đánh Cherie thậm tệ, rồi tình yêu tan vỡ theo cách không vui vẻ cho lắm.

Vài tháng ngắn ngủi sau, Vĩnh Hằng quen Britini. Năm 2018, họ kết hôn. Vĩnh Hằng được cho là tu chí hơn khi cùng vợ mở công ty ở Đại lục. Cặp đôi cũng đón một con trai chào đời. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Vĩnh Hằng được cho là bê tha, anh suốt ngày rượu chè. Xung quanh thông tin hôn nhân lần hai sắp đổ vỡ, anh từ chối trả lời.

Nguyễn Hương (Theo ON)