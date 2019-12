Đỗ Mạnh Cường nhận bé gái lai Tây làm con nuôi thứ 6 0 TP HCMNhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đang lâng lâng hạnh phúc vì có thêm cô con gái lai Tây là bé Én, 15 ngày tuổi.

Cách đây 4 tháng, khi nhận nuôi bé Tít, Đỗ Mạnh Cường tuyên bố đó là lần cuối anh đón thêm con vì tự lượng sức mình và điều kiện kinh tế có hạn. Tuy nhiên hôm 2/12, NTK hạnh phúc khoe "lộc trời cho" là bé gái mang nửa dòng máu Việt, mới 15 ngày tuổi, được anh miêu tả có đôi mắt to, hai mí, sống mũi thẳng. "Con cái là trời cho, nếu trời đã cho thì không thể từ chối", anh nói. Nghĩ lại chặng đường gian nan cách đây 5 năm khi nhận nuôi bé Nhím, con trai đầu tiên, Đỗ Mạnh Cường càng hạnh phúc hơn khi riêng năm nay, anh lần lượt có thêm năm người con kháu khỉnh.

Bé Én, con nuôi thứ 6 của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường tâm sự anh quyết định nhận bé Én vì muốn có thêm một cô con gái để gia tăng nguồn cảm hứng sáng tạo. "Khi chăm Linh Đan và My My, tôi càng yêu con gái hơn vì chúng tình cảm, sau này tha hồ mặc đồ bố thiết kế", anh nói. Nhiều người nhắc nhở Đỗ Mạnh Cường, khuyên anh cẩn trọng hơn khi nhận nuôi con và bản thân NTK cũng lo lắng nhưng anh nghĩ: "Các con đến như duyên lành, tôi vui vẻ đón nhận". Cho rằng không thể biết trước những điều sẽ đến trong tương lai, ông bố đông con muốn sống hết mình và cho đi thật nhiều sự tử tế ở hiện tại.

Nhím là con nuôi đầu tiên của NTK Đỗ Mạnh Cường. Anh gặp bé cách đây 5 năm trong một chuyến từ thiện tại chùa và quyết tâm xin bé làm con nuôi. Hành trình đưa Nhím về nhà của Đỗ Mạnh Cường gặp nhiều khó khăn. Anh từng đi lại giữa TP HCM và Long An, nơi Nhím sống, suốt thời gian dài để chăm con. Khoảng một năm gần đây, sau khi mọi thử tục hoàn thành, bé mới được về ở với bố. Năm 2019, Đỗ Mạnh Cường lần lượt nhận nuôi năm người con: My My, Linh Đan, Gấu, Tít và Én. "My My bị bố mẹ bỏ rơi, được tôi nhận nuôi lúc mới ba ngày tuổi. Linh Đan không có bố, bị mẹ dắt đi lang thang suốt hai năm. Gấu thì bị đẻ ngoài đường rồi người mẹ cũng đi mất. Tít mồ côi mẹ, bố có gia đình riêng. Những đứa trẻ đáng thương, mỗi bé một hoàn cảnh, nhưng đều thiếu vắng sự chăm sóc từ bố mẹ", anh từng chia sẻ với Ngoisao.net về cơ duyên gặp gỡ các con.

Đỗ Mạnh Cường bên 5 con nuôi Nhím, Linh Đan, My My, Gấu và Tít.

"Tử vi báo tôi có 7 người con. Dù hiện tại tôi thấy 6 đứa là đủ rồi song không dám nói trước. Tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn. Lúc này tôi đã bước đầu cảm nhận được sự khó khăn khi nuôi dạy các con không chỉ ở khía cạnh kinh tế. Tít và Nhím đang bước vào giai đoạn ẩm ương, đôi lúc khó bảo. Tôi căng thẳng việc giáo dục con sao cho tốt", Đỗ Mạnh Cường nói.

Lam Trà