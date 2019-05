Đinh Ngọc Diệp diện đầm trắng cùng chồng bế con trai dự sự kiện

Cũng xuất hiện trong sự kiện, người mẫu Trang Khiếu cùng chồng bế con trai Coen Khải Minh tới dự. Quán quân Vietnam Next Top Model mùa đầu tiên mặc sơ mi linen trắng do cô thiết kế cùng chân váy in hoạ tiết. Cô khéo léo chọn khuyên tai tròn bản lớn khắc hình hoạ cùng tông màu váy, làm điểm nhấn cho set đồ.