Diêu Thần mừng chiến thắng 0 Hàn QuốcDiêu Thần được tôn vinh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim 'All is well' tại Asia Contents Awards, sự kiện trong khuôn khổ LHP Busan 2019.

Diêu Thần hôm 6/10 có màn nhảy cao ăn mừng chiến thắng đầy phấn khích tại khu Haeundae, Hàn Quốc, sau khi được tôn vinh. Cùng có màn nhảy cao ăn mừng với Diêu Thần chính là tài tử Lôi Giai Âm, cả hai trông rất vui vẻ khi lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Trước đó, chia sẻ tại lễ trao giải, Diêu Thần nói cô cảm thấy vô cùng hãnh diện khi nhận được phần thưởng này. Cô cũng cảm ơn đạo diễn và các bạn diễn đã giúp đỡ, để cô đạt được thành công trong sự nghiệp.

Diêu Thần ăn mừng chiến thắng.

Trong phim All is Well (Vòng quay hạnh phúc), Diêu Thần vào vai Tô Minh Ngọc, một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng lại bị hắt hủi từ nhỏ vì mang giới tính nữ. Sống trong gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ Tô Minh Ngọc luôn thiệt thòi hơn 2 người anh trai. Dốc hết tài sản cho con trai cả đi du học, đáp ứng hầu hết các đòi hỏi của con trai thứ nhưng cha mẹ Tô Minh Ngọc lại phản đối cô học đại học... Không được gia đình yêu thương, Minh Ngọc vô cùng mạnh mẽ. Vượt qua tất cả nỗi đau, sự tổn thương do chính người thân gây ra từ nhỏ tới lớn, cô vẫn trở thành người phụ nữ thành công, độc lập. Với vai Tô Minh Ngọc, Diêu Thần nhận được nhiều lời khen ngợi và sự yêu thích của vô số khán giả truyền hình.

Tại Việt Nam, Vòng quay hạnh phúc phát sóng lúc 17h từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, kể từ 10/10.

Diêu Thần trong "Vòng xoay hạnh phúc".

Diêu Thần là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, cô sinh năm 1979 tại tỉnh Phúc Kiến. Cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng Weibo" với lượng người theo dõi đông đảo và có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhờ những lời bình luận thẳng thắn nhưng dí dỏm. Diêu Thần được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Võ lâm ngoại truyện, Tình yêu tuyệt vời, Bão lửa, Phi thành vật nhiễu 2...

Trailer "Vòng quay hạnh phúc" Trailer "Vòng quay hạnh phúc"

Nguyễn Hương (Theo News)