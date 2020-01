Điệu nhảy của Black Pink gây 'bão' 0 Điệu nhảy "Awesome Dance" của nhóm Black Pink được hàng nghìn người cover và chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok...

Ngày 10/1, Lisa, Rose, Jisoo và Jennie - bốn thành viên nhóm Black Pink - được nhắc tên với tần suất dày đặc khi chia sẻ video điệu nhảy Awesome Dance trên TikTok. Điệu nhảy được phối trên nền nhạc bắt tai từ hit Don’t know what to do của nhóm. Theo các cô gái, Dance Awesom là phiên bản rap được làm mới, đơn giản, nhưng phần beat tiết tấu nhanh. Giai điệu tạo điểm nhấn với hai từ "A", "Awesome" và ba câu ngắn nói về tính năng khác biệt của dòng Samsung Galaxy A: "Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life".

Kết thúc màn lắc hông và vũ đạo vui nhộn, nhóm kêu gọi fan tham gia thử thách "Come dance with us! Awesome". Ca khúc gốc còn có sẵn theme song trên TikTok để fan có thể thử thách cover cùng thần tượng.

Lisa - thành viên gốc Thái của Black Pink - được khen bước nhảy uyển chuyển, đẹp mắt. Sau 24 giờ đầu, video hút ba tỷ lượt xem, hiện đạt gần chín tỷ view. Bên cạnh đó, video hướng dẫn fan cách nhảy của bốn thành viên nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc cũng có đến 15 triệu lượt xem trong hai ngày. Điệu nhảy của nhóm nhanh chóng gây sốt, được hàng nghìn người trẻ toàn cầu và cộng đồng Blinks (fandom của Black Pink) - cover. Trong đó có nhiều người nổi tiếng như: Holly H - Tiktoker 23 tuổi có tầm ảnh hưởng ở Anh; cặp sinh đôi nhà James và Lewis; anh em nhà Laurent - Larry; ca sĩ Gaston Pong - người Malaysia gốc Trung. Nhiều ca sĩ Việt cũng bắt kịp trào lưu, chia sẻ màn cover điệu nhảy của thần tượng như Thiều Bảo Trâm, Quân AP... * Thiều Bảo Trâm cover điệu nhảy của Black Pink Thiều Bảo Trâm Trên các diễn đàn, khán giả bàn luận về sức hút của "gà cưng" nhà YG. Ra mắt từ năm 2016, nhóm chưa có full-album, số bài hát đếm trên đầu ngón tay và lịch comeback khó đoán. Tuy nhiên họ vẫn gây sốt mỗi lần xuất hiện. Trong video "nhá hàng" điệu nhảy Dance Awesome, fan khen bốn cô gái toát lên thần thái, xinh đẹp, dù diện đồ đơn giản và make-up nhẹ nhàng. Rose hát câu mở đầu "Awesome screen", nhấn mạnh màn hình Super AMOLED 6,7 inch lớn nhất phân khúc của Galaxy A71. Lisa rap cụm "Awesome camera" khi nhắc đến bộ 5 camera hiện đại với camera chính 64 MP, ống góc rộng 123 độ 12 MP, camera macro 5MP, camera xóa phông 5MP và camera selfie 32MP. Rose phô giọng Anh - Australia với cụm "Long lasting battery life", khen pin 4.500 mAh kèm sạc nhanh 25 W. Cuối cùng cả nhóm đồng thanh hát kết Awesome. Đây không phải lần đầu nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc hợp tác cùng Samsung, giới thiệu trải nghiệm di động mới mẻ với dòng Galaxy A dành cho giới trẻ. Các thành viên Black Pink diện giản dị trong video mới tung đầu năm 2020. Nhóm cho biết chọn những động tác sôi động, đơn giản, dễ nhảy để các Blinks có thể cover. Không chỉ vũ điệu, phần hiệu ứng hậu kỳ mô tả các động tác nhảy đập bóng rổ, vịt vỗ cánh, múa quạt, chụp ảnh, bắn tim, cân tiền... cũng được nhiều người bàn luận. Đa số khán giả khen vũ đạo Awesome Dance dễ nhảy, hiệu ứng vui nhộn. Fan viết trên trang cá nhân: "Kỹ năng trình diễn sủa Black Pink luôn được xếp vào hàng đỉnh cao. Trong video đầu năm mới, nhóm phô diễn vũ đạo đẹp mắt, thần thái quyết rũ và sôi động trong từng động tác", "Tôi không thể rời mắt khỏi Lisa và các thành viên, hình thể đẹp và nhảy tốt"... Black Pink quay video nhảy bằng chiếc Galaxy A71. Black Pink do công ty YG Entertainment quản lý, được định hướng phủ sóng toàn cầu từ thuở ban đầu. Các đĩa đơn As If It's Your Last, mini album Square Up... của nhóm từng gây sốt ngay khi phát hành. Trong đó Square Up từng đứng thứ 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du xếp thứ 55 tại Billboard Hot 100. MV Kill this love đang giữ kỷ lục 200 triệu lượt xem nhanh nhất trên Youtube, sau 11 ngày 18 tiếng 48 phút. Tháng 4/2019, Forbes Hàn Quốc công bố Black Pink đứng đầu danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất năm 2019 (Forbes Korea Power Celebrity 2019). Thống kê dựa trên bốn chỉ số: lợi nhuận (từ việc đóng phim, bán album, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh), tiếp xúc với truyền thông, hoạt động phát sóng và ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vạn Phát