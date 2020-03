Diệu Hoa 'lòng như lửa đốt' vì ba con ở New York 0 Cả ba con đều ở New York - tâm dịch Covid-19 ở Mỹ - nên hoa hậu Diệu Hoa rất lo lắng, dặn các con hạn chế ra ngoài và yên tâm hơn khi biết cả ba chăm sóc cho nhau rất tốt.

- Chị cảm thấy như thế nào khi cả ba con đang ở New York, trung tâm của vùng dịch lớn nhất thế giới?

- Lòng tôi như lửa đốt, lo lắng vô cùng vì Mỹ bây giờ là vùng dịch lớn nhất thế giới, những ca nhiễm mới ở New York cũng gia tăng nhanh chóng trong khi cả ba con của mình đều ở đó. Tôi chỉ biết động viên, dặn dò các con giữ gìn sức khoẻ và cầu trời khấn Phật cho mọi người đều được bình an.

Chồng thấy tôi quá lo lắng nên luôn động viên rằng các con đều lớn cả rồi và rất tự lập. Thêm vào đó, các con còn trẻ tuổi nên hệ miễn dịch và khả năng chống chịu với bệnh tật sẽ tốt hơn nhiều so với người già. Có chồng luôn ở bên quan tâm, an ủi và thường xuyên được trò chuyện với các con nên tôi cũng thấy khuây khoả hơn.

Hoa hậu Diệu Hoa bên ông xã Maneesh Dane cùng ba con.

- Trước khi các đường bay bị hạn chế, chị đã nghĩ thế nào về việc đưa các con về Việt Nam?

- Giống như bao người mẹ khác, tôi cũng muốn được ở gần con khi tình hình dịch bệnh ngày càng khó lường. Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở Việt Nam vì công tác phòng dịch rất tốt, chính phủ quan tâm sát sao nên càng mong các con về đây. Tuy nhiên, Diệu Ly - con gái thứ hai của tôi chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp tại New York University. Con không muốn về vì sợ khác biệt múi giờ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ gây khó khăn cho việc học online, dẫn đến không thể hoàn thành chương trình như dự kiến. Không chỉ Diệu Ly mà cả ba con của tôi đều chung suy nghĩ sẽ ở lại Mỹ. Các con động viên nhau học và làm việc online để cuộc sống không bị xáo trộn thêm vì dịch bệnh.

Đi từ Mỹ về Việt Nam lúc này cũng có rất nhiều rủi ro vì khả năng lây nhiễm chéo trong thời gian ở sân bay và trên máy bay rất cao. Trong trường hợp an toàn về đến nơi, các con cũng sẽ trở thành gánh nặng cho nhà nước vì phải đi cách ly 14 ngày. Nếu tất cả du học sinh và lao động ở nước ngoài đều chọn về nước để tránh dịch thì gánh nặng thực sự rất lớn. Chính phủ mình cũng khuyến cáo ai ở đâu thì nên ở đấy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi ủng hộ và tôn trọng ý muốn ở lại bên đó của các con.

Đã là mẹ thì chỉ cần con ở khác thành phố trong lúc này đã thấy lo lắng chứ chẳng cứ gì Mỹ. Tuy nhiên, mỗi nơi có hoàn cảnh khác nhau nên tôi nghĩ rằng chỉ cần biết chọn cách tối ưu nhất cho gia đình mình là được.

- Cuộc sống của ba con chị ở New York hiện tại như thế nào?

- Trước đây, chỉ có con gái lớn Diệu My và con gái thứ hai Diệu Ly ở New York. Diệu My làm cho một công ty tư vấn tài chính sau khi tốt nghiệp Wharton Business School còn Diệu Ly là sinh viên chuyên ngành marketing - truyền thông của New York University. Hoàng Phi, con trai thứ ba của tôi vốn là sinh viên tại Washington University. Cách đây hơn hai tuần, khi bang Washington phong toả và trường của Hoàng Phi đóng cửa để sinh viên học online, tôi đã khuyên con đến New York ở với các chị. Vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, tôi muốn các con tụ lại một chỗ để tiện chăm sóc, lo lắng cho nhau.

Hiện tại, Diệu Ly và Hoàng Phi đều duy trì học online hàng ngày còn Diệu My được công ty cho làm việc tại nhà. Ba bé sống cùng nhau trong một căn hộ thuê ở New York. Các con hạn chế ra ngoài, tự nấu ăn và đặt thực phẩm online khi cần.

Ba con của Hoa hậu Diệu Hoa bao gồm Diệu My, Hoàng Phi và Diệu Ly (từ trái sang) trong bộ ảnh kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ.

- Chị nghĩ gì về khả năng tự lập, nấu nướng của các con khi các dịch vụ công cộng bị hạn chế?

- Tôi dạy các con tự lập từ nhỏ nên không có gì phải lo lắng về khoản đó. Tôi càng yên tâm hơn khi cả ba ở cùng, bảo ban và chăm sóc lẫn nhau. Trong ba chị em, chỉ có Hoàng Phi là chưa giỏi khoản nấu nướng vì mới là sinh viên năm nhất và từ khi sang Mỹ cũng chỉ ăn ở cantin của trường. Từ ngày chuyển về New York, con được các chị chăm sóc rất chu đáo. Hoàng Phi bảo con sẽ nhân dịp này học nấu ăn từ các chị để có thể tự xoay xở nếu cantin của trường đóng cửa.

- Chị giữ liên lạc với các con thế nào?

- Ngày nào tôi cũng canh giờ để gọi điện vào buổi sáng và buổi tối ở bên ấy. Ba bé thường xuyên kể cho tôi nghe về cuộc sống bên ấy, tình hình học hành và câu chuyện hàng ngày của bạn bè mà các cháu biết được thông qua chat online. Thấy các con cập nhật được tình hình số ca mắc bệnh, người chết ở New York và biết cách giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ để hạn chế dịch bệnh lây lan khiến tôi an tâm hơn nhiều.

Các con kể rằng mỗi lần đeo khẩu trang đi ra ngoài đều bị mọi người nhìn như bệnh nhân. Người Mỹ quan niệm rằng chỉ có người bệnh mới đeo khẩu trang. Tuy nhiên, tôi bảo các con đừng quan tâm người ta nghĩ thế nào mà trước hết hãy bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Người Mỹ và một số nước khác rồi cũng sẽ có ngày nhận ra đó là việc đúng đắn. Tôi dặn các con hạn chế ra ngoài tối đa.

Biết mẹ lo lắng rất nhiều nên các con hay gọi điện để động viên. Cả ba lúc nào cũng nói rằng: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, chúng con dặn dò nhau kỹ lắm. Chúng con bên này không sao nhưng rất lo cho bố mẹ và ông bà ở Việt Nam". Các con thường xuyên cập nhật tin tức ở Việt Nam, thậm chí còn chủ động nhắn tôi mỗi khi thấy thông tin nào đó về quận 2 (TP HCM).

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, được yêu mến bởi khả năng nói thành thạo 5 thứ tiếng và lối sống sạch.

- Cuộc sống của chị và ông xã ở Việt Nam thay đổi ra sao từ khi Covid-19 bùng phát?

- Dịch bệnh làm ảnh hưởng cả thế giới nên gia đình tôi cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy ấy. Tôi điều hành một công ty xuất nhập khẩu về nông sản và thức ăn gia súc. Để hạn chế nguy cơ lây lan, tôi đã cho nhân viên làm việc ở nhà gần một tuần nay. Với cuộc sống thường ngày, vợ chồng tôi hạn chế ra khỏi nhà thay vì đi ăn uống, du lịch vào cuối tuần như trước kia. Chúng tôi vẫn có thể mua sắm online các nhu yếu phẩm nên thấy mọi thứ cũng không đến mức bị đảo lộn hoàn toàn.